أضرار التنفس من الفم و أهمية التنفس من الأنف

تعرف على أضرار التنفس من الفم لتتجنب ذلك وهي :



يؤدي التنفس من الفم إلى عدم فلترة الهواء الداخل إلى الرئتين على عكس الأنف، وذلك لوجود شعيرات دقيقة بأنفك تساعد على تنقية الهواء من الشوائب، وتبعا لذلك يتسبب في حدوث التهاب الجيوب الأنفية أو الربو ، وتزيد نسبة الإصابة مع الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.



وتتمثل أهم اضرار عملية التنفس من الفم فيما يلي:



- حدوث جفاف بالفم و الأنف والحنجرة. يتسبب في حدوث رائحة الفم الكريهة. يؤدي إلى دخول الأتربة للشعب الهوائية.

- الشعور بالكسل وصعوبة أداء الأنشطة المختلفة.

- زيادة نسبة الحموضة بالفم.

- صعوبة النوم بشكل طبيعي و صعوبة التنفس ، وبذلك حدوث الشخير.

- انتفاخ المعدة نتيجة دخول الهواء إليها.

- حدوث ضيق في الشعب الهوائية ، الكحة ووجود بلغم. يؤثر على الأطفال من خلال حدوث انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، مما يؤدي إلى تأخر الذكاء عند الأطفال وبطء نموهم.



أهمية التنفس من الأنف



الدور الطبيعي للأنف هو التنفس كما نعرف، وتبرز أهمية التنفس من الأنف كما يلي:



* ينتج الأنف غاز يعرف (بأكسيد النيتريك) الذي ينتج بكميات صغيرة، ويساعد الرئة على امتصاص الأكسجين ولذلك يعد التنفس من الأنف ضرورة لصحتنا الجسدية خاصة عند بذل الأنشطة كممارسة الرياضة مثلا.

* أيضا يرتبط التنفس من الأنف بحاسة التذوق لدينا، ولذلك فإن عدم القدرة على التنفس من الأنف بشكل صحيح يؤثر على حاسة التذوق بشكل كبير، مما يؤثر على الشهية للطعام ويسبب النحافة وفقدان الوزن.

* يرتبط التنفس من الأنف بالمحافظة على معدل ضربات القلب بشكل طبيعي، وتبعا لذلك عدم التنفس من الأنف واستبداله بالفم يؤدى إلى التأثير على ضربات القلب ومعدل ضغط الدم أيضا.

* من أهمية التنفس من الأنف هو قدرته على التخلص من المخاط الذي ينتجه يوميا، لذلك عدم التخلص من هذا المخاط بشكل طبيعي يؤدي إلى حدوث الالتهابات مثل التهاب الأذن و التهابات الجيوب الأنفية.

* عدم التنفس من الأنف أثناء النوم بشكل طبيعي يؤدي إلى حدوث توقف التنفس أثناء النوم، مما قد يسبب حدوث أمراض أخرى مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، الاكتئاب، وحدوث القلق، والتوتر.



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أسباب التنفس من الفم أثناء النوم



يعتبر وجود اللحمية داخل الأنف من الأسباب الرئيسية لفتح الفم أثناء النوم، مما يؤدي إلى عدم التنفس بشكل طبيعي من الأنف، إضافة إلى الارتخاء في عضلات الفكين وحدوث ارتخاء الفك السفلي وفتح الفم والتنفس منه طوال الليل.



التنفس من الفم عند الأطفال



يعاني الأطفال أيضا من التنفس من الفم يسبب ظهور اللحميات خاصة بعد عمر السنتين ويتضاعف حجمها بعد عمر الثلاث سنوات إلى السبع سنوات، ومن أسباب التنفس من الفم أيضا وجود حساسية بالأنف أو دخول جسم غريب إليه.



أما بالنسبة للأطفال الرضع فإن حدوث انسداد الأنف لديهم بمثابة مشكلة كبيرة يجب أن تحل بسرعة وذلك لاعتمادهم على الأنف للتنفس بشكل أساسي ولتجنب اضرار التنفس من الفم المزعجة، يمكن أيضا أن تظهر هذه الأعراض عند عمر الستة أشهر عند الأطفال.



علاج التنفس من الفم



جراحيا، من خلال تقويم الحاجز الأنفي أو استئصال اللحميات الموجودة بالأنف وذلك من خلال استخدام المنظار.

يمكن استخدام الأدوية في حالات الالتهابات مثل أدوية الحساسية أو الالتهابات الصديدية.

الحرص على النوم على الظهر و رفع الرأس حتى يدخل الهواء بشكل طبيعي من خلال مجارى التنفس.

الحفاظ على نظافة المكان والابتعاد عن أي مسببات للحساسية.