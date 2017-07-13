أضخم تغبيرات تشهدها أروقة القضاء.. المعراوي حافظ على مكانه والعلبي بدلاً من السيد.

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تشكيلات قضائية موسعة شملت تغيير المحامين العامين بدمشق وريفها ورئيس الاستئناف الأول وعدداً كبيراً من القضاة.

ونصت التشكيلات على تعيين ماهر العلبي محامياً عاماً أول بدمشق بدلاً من أحمد السيد الذي أصبح مستشاراً في أحد محاكم الاستئناف وندب إلى محكمة النقض تفرغاً، كما شملت أيضاً تعيين محمد المحمود محامي عام ريف دمشق بدلاً من عبد المجيد المصري والذي أصبح رئيس المحكمة المصرفية.

ونصت التشكيلات على تعيين ماهر العلبي محامياً عاماً أول بدمشق بدلاً من أحمد السيد الذي أصبح مستشاراً في أحد محاكم الاستئناف وندب إلى محكمة النقض تفرغاً، كما شملت أيضاً تعيين محمد المحمود محامي عام ريف دمشق بدلاً من عبد المجيد المصري والذي أصبح رئيس المحكمة المصرفية.