ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
سفراء ورؤساء بعثات جدد لسورية في 9 دول
إحداث نيابة عامة للجريمة الإلكترونية في سورية نهاية العام الحالي
شباب برزة ينضمون لـ«درع القلمون» الرديف، والجيش يواصل تقدمه شرقي حمص والعاصمة.
«جنيف 7»:خبراء وفد سورية يبحثون مع نظرائهم الأمميين ورقة «المبادئ 12»
واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»: الجيش يُطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية
ابناء الجولان يرفضون قرار الانتخابات المحلية الإسرائيلي
أنقرة تقترب من إنهاء السياج الأمني على الحدود﻿
السيد نصرالله:الأمور وصلت إلى نهايتها في جرود عرسال

أضخم تغبيرات تشهدها أروقة القضاء.. المعراوي حافظ على مكانه والعلبي بدلاً من السيد.

 

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تشكيلات قضائية موسعة شملت تغيير المحامين العامين بدمشق وريفها ورئيس الاستئناف الأول وعدداً كبيراً من القضاة.أضخم تغبيرات تشهدها أروقة القضاء.. المعراوي حافظ على مكانه والعلبي بدلاً من السيد.

ونصت التشكيلات على تعيين ماهر العلبي محامياً عاماً أول بدمشق بدلاً من أحمد السيد الذي أصبح مستشاراً في أحد محاكم الاستئناف وندب إلى محكمة النقض تفرغاً، كما شملت أيضاً تعيين محمد المحمود محامي عام ريف دمشق بدلاً من عبد المجيد المصري والذي أصبح رئيس المحكمة المصرفية.

وحافظ القاضي الشرعي الأول محمود معراوي على مكانه، كما قسّم المجلس الغرف الشرعية وعددها 8 في دمشق إلى ألف وباء، حيث زاد عدد القضاة فيها إلى الضعف في خطوة إلى تخفيف الضغط عليها.

وأشارت التشكيلات إلى تغيير رئيس الاستئناف الأول بدمشق عرفان العدس وتعيينه مستشاراً في محكمة النقض تفرغاً ومعينة القاضي ماجد الأيوبي رئيس محكمة الجنايات الثالثة بدمشق.

وعين المجلس محمد جمال الدين الخطيب عميداً للمعهد القضائي بدلاً من آمنة الشماط والتي شغلت منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وكلف القاضي أحمد فرواتي بإدارة التشريع القضائي.

ومن جهته، أكد وزير العدل هشام الشعار أن التغيير الواسع جاء للمصلحة العامة وتحسين الأداء في القضاء معتبراً أن هذا التغيير في النهاية يصب لمصلحة المواطنين.

وقال الشعار إن “ضخ دماء جديدة في القضاء مطلوب لأنه بذلك يؤدي إلى تحسين الأداء لدى القضاة”.

الوطن اون لاين

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.