تدريبات للجيش في محيط «التنف».. واستشهاد 4 مدنيين في الصوانة
«الائتلاف» يدعو واشنطن وأنقرة إلى المزيد من التدخل في سورية!
دمشق: لا تنازلات في «المسار السياسي»
علماء الآثار يدرسون المدن السورية الغارقة في أعماق البحر!
صدمة في إسرائيل: صواريخ غزّة تصل إلى تل أبيب
عودة التصعيد إلى إدلب: اعتراض بالنار على تسويف أنقرة
طريق عمّان ـــ دمشق «الاقتصادي»... مغلَق بأمر أميركي!
دفعة جديدة من المهجرين في مخيمات اللجوء بالأردن تعود إلى الوطن
إصابة مدني وأضرار مادية بسقوط قذيفة أطلقها إرهابيون على منطقة قنينص في اللاذقية
طهران: سنرد بحزم على أي تهديد من الكيان الإسرائيلي
في الباغوز: الإعلام أكبر من «المعركة»... ووعود بـ«جيل الجهاد القادم»!
الباغوز الفوقاني.. آخر فلول ’داعش‘ يعلنون ’بيعة الموت‘
سوريا تحذر من اقتراب حرب جديدة مع إسرائيل
400 إرهابي بلجيكي في سورية.. وأميركا ترحب باستعادة المغرب لـ8
الرئيس الأسد: أي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

أصيبت بـ السرطان من ( جونسون اند جونسون) وعُوضّت بـ 29 مليون دولار

أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأميركية بدفع 29 مليون دولار لامرأة قالت إن مادة الاسبستوس المستخدمة في بودرة تلك من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسببت في إصابتها بالسرطان.


ويمثل الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة التي تواجه أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة بودرة التلك.


وقالت الشركة إنها ستطعن على الحكم، لما وصفتها بأنها "أخطاء إجرائية وثبوتية" شابت عملية المحاكمة. وأضافت الشركة أن فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة التلك تحتوي على مادة الاسبستوس.


ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.


ورفعت تيري ليفيت الدعوى القضائية ضد الشركة قائلة إنها استخدمت بودرة جونسون آند جونسون خلال فترتي الستينات والسبعينات واكتشفت إصابتها بسرطان الظهارة المتوسطة عام 2017.