أصوات البطن ... اسبابها وكيفية التخلص منها

الأصوات التي تصدر من البطن تسبب لك الإحراج خصوصاً إذا كنت في العمل أو في إحدى الزيارات الإجتماعية! تصدر هذه الإنقباضات من عضلات الأمعاء الدقيقة والغليظة أو بسبب حركة الهواء والطعام داخل الجهاز الهضمي.



في الغالب هذه الأصوات لا تشير إلى مشكلة صحية بل هي تحدث لعدة أسباب منها:



1- الجوع: عند الشعور بالجوع تظهر قرقرة البطن وذلك لأن المعدة تفرز العصارة الهضمية والتي تحفز من حركة عضلات المعدة ما يؤدي إلى هذه الأصوات المحرجة. فاذا كنت دون طعام لفترة طويلة، فأصوات البطن التي تظهر لديك يكون سببها الجوع.



2- هضم الطعام: خلال عملية هضم الطعام في الجهاز الهضمي فقد تسمعين أيضاً أصوات البطن المحرجة. هذا يحصل عند تناول الأطعمة التي يصعب هضمها كالحبوب العالية بالألياف الغذائية وبعض أنواع الخضار كالملفوف والبروكولي والقرنبيط واللفت.



3- شرب المشروبات الغازية مع الطعام: شرب المشروبات الغازية مع الطعام يسبب في تراكم الغازات في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى ظهور هذه الأصوات من البطن.



4- ابتلاع كمية من الهواء: مضغ العلكة وأيضاً التكلم أثناء تناول الطعام هي من الأسباب التي تؤدي إلى دخول كمية من الهواء إلى الجهاز الهضمي وتسبب في ظهور قرقعة البطن.



فكيف التخفيف من حدة الأصوات المحرجة؟



- لا تتركوا أنفسكم دون طعام لفترة طويلة بل تناول وجبات صغيرة موزعة على اليوم.



- تناول الطعام ببطء.



- تجنب مضغ العلكة.



- الابتعاد عن المشروبات الغازية خلال تناول الطعام.



- تجنب الأطعمة المسببة للنفخة والتي يصعب هضمها.