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أصغر جدّة في العالم تبلغ 23 عاماً

أصبحت الرومانية ريفكا ستانسكو «23 عاماً» أصغر جدة في العالم عندما أنجبت ابنتها ماريا «11 عاماً» حفيداً لها.
وقالت الجدة لصحيفة «ذا صن» البريطانية: إنها أنجبت طفلتها الأولى في سن الـ12، وقد طلبت من ابنتها عدم الحذو حذوها، لكن الأخيرة أنجبت في سن الـ11 لتصبح ستانسكو أصغر جدة في العالم.
وكانت ستانسكو قد تزوجت وهي في الـ11 من العمر من بائع المجوهرات ايونيل ستانسكو، الذي كان يبلغ عمره 13 عاماً، وأنجبت ماريا بعد عام وبعدها أيضاً ابنها نيكولا، وقد تزوجت الابنة في سن العاشرة وحملت بابنها أيون الذي أنجبته مؤخراً، وقالت الجدة «أشعر بالسعادة لأني جدة لكني تمنيت الأفضل لابنتي».

وكالات

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