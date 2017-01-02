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أصعب 8 لغات في العالم

يوجد الآلاف من اللغات المختلفة حول العالم، ويعتبر تعلمها أمر هام للراغبين في التعرف على الثقافات والحضارات العديدة، لكن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل وجود لغات صعبة التعلم.
تختلف اللغات فيما بينها من ناحية الأحرف والكلمات والقواعد وغير ذلك، وكلما كانت اللغة الجديدة التي نرغب بتعلمها أقرب إلى لغتنا الأم، كان تعلمها أسهل بكثير.
وفيما يلي قائمة بأصعب 8 لغات في العالم:
1- اللغة الصينية
 يوجد العديد من اللغات أو اللهجات المختلفة المستخدمة في الصين، ولكن تعتبر الماندرين (أول لغة يتحدث بها أكبر عدد من الناس في العالم) اللغة الأكثر شعبية والمستخدمة من قبل ما يقرب من مليار شخص.
وتأتي صعوبة اللغة الصينية من احتوائها على عدد كبير من الرموز والرسومات الضرورية لفهم اللغة، ويحتاج الشخص الراغب بتعلم اللغة الصينية إلى القدرة على تمييز نحو 3 آلاف من الرموز المختلفة لقراءة صحيفة ما.
يمكن للطالب الصيني تمييز 10 آلاف رمز صيني حاليا، في حين يحتوي القاموس على أكثر من 40 ألف حرفا (رمزا). ولكن هذا العدد لن يجعلك قادرا على التحدث أو كتابة الماندرين، لأن هذه اللغة مختلفة للغاية عن اللغة المستخدمة.
2- اللغة الكورية
 تتميز اللغة الكورية بأنها “منعزلة تماما عن العالم” كما يسميها اللغويون التاريخيون، وتفتقر هذه اللغة لوجود أي رابط مشترك مع اللغات الموجودة حاليا. وتمتلك الكورية أيضاً نظاماً فريداً للكتابة يُسمى “الهانغول”، وهو يعتمد إلى حد كبير على الرموز الصينية.
3- اللغة اليابانية
 يتطلب الأمر قدرا كبيرا من التحضير والوقت لاكتساب أساسيات اللغة اليابانية، حيث يستخدم اليابانيون الآلاف من الرموز المختلفة ذات المعاني والألفاظ العديدة. وبالطبع يصبح الأمر أكثر صعوبة عند محاولة الجمع بين هذه الرموز.
يعتمد نظام الكتابة الياباني على 2 من المقاطع المختلفة وهما: هيراغانا وكاتاكانا. ولا يوجد اختصارات ضمن اللغة اليابانية من ناحية المفردات.
4- العربية
 يصل عدد الناطقين باللغة العربية إلى 420 مليون شخصا، وتعتبر من اللغات الصعبة عالميا، وخاصة بالنسبة لمن يتحدث اللغة الإنجليزية، حيث تحتوي على حروف وأصوات لا وجود لها في اللغة الإنجليزية أو أية لغات أخرى.
5- اللغة الروسية
 تتألف اللغة الروسية من أحرف أبجدية غير مألوفة كما في اللغة الإنجليزية، ويجب أن يركز الراغب في تعلم هذه اللغة الصعبة على القواعد للتكلم بشكل صحيح، لأن أي خطأ صغير في النطق يمكن أن يغير معنى الكلمة كلياً.
6- اللغة الهنغارية
 يوجد في اللغة الهنغارية بعضا من أغرب القواعد النحوية في العالم، كما تحوي 14 حرفا من أحرف العلة و18 قاعدة لغوية يمكن أن تصل إلى 30 قاعدة. وتعتمد هذه اللغة بشكل كبير على التعابير التي تجعلها صعبة الفهم، كما يعتبر بناء جملة كاملة من اللغة الهنغارية مختلفا تماما عن معظم اللغات الموجودة في العالم.
7- اللغة الآيسلندية
 يوجد العديد من القواعد النحوية المختلفة في هذه اللغة، ما يجعلها صعبة التعلم بالمقارنة مع اللغة الإنجليزية. وتتطلب الكثير من الجهد لفهم القواعد والقدرة على القراءة.
8- اللغة الفنلندية
 تتميز بصعوبة القواعد المستخدمة في اللغة وأيضا صعوبة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فقد يتغير المعنى كليا في محاولة ترجمة اللغة الفنلندية إلى الإنجليزية عبر المترجم.

المصدر:  روسيا اليوم

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