أصحاب الكرامات

كان أهالي حلب يعتقدون بقدرة الكثير من الأولياء لحل مشاكلهم الإجتماعية مثل الزواج والطلاق , وبشفائهم من بعض الأمراض كالعقم والروماتيزم , ولكل وليّ أختصاص اجتماعي أو علاجي متعارف عليه ومن أشهر الأولياء

- الشيج جاكير :ويعتقد به للكشف عن اليمين الكاذب شرط أن يكون شاهدآ على الحلفان عنده .



- الشيخ ويس القرني :في باب النيرب يعتقد به لإيقاظ الناس في وقت يحددونه هم.



- بئر الشيخ البدوي : في الدلالين ويجب على المرأة الزائرة أن ترمي الدلو بقوة بالجب لكي يسمعه الشيخ حتى ينفذ رغباتها :

- الشيخ ثوم وبصل : في تراب الغربا يعتقد به من أجل حمل المرأة العاقر على أن تجلب له ثوم وبصل لأنه يحبهم .



- الشيخ منخل : يعتقد به بمساعدة الأطفال المتأخرين في المشي على أن تجلب أمهم له معلاق



-الشيخ نخله : يعتقد به للشفاء من التهاب الأنف



- الشيخ ريح : يعتقد به للشفاء من الروماتيزم على أن يعطس الزائر المريض خمس مرات عنده وخلال شهر آب .

- الشيخ زعتر :يعتقد به بشفاء العديد من الأمراض على أن يجلب له الخبز مدهونآ بالزيت والزعتر .



- جامع البختي : يعتقد به لفك العنوسة على أن توضع عنده بعض البستهم لليلة واحدة .- أما في أغيور ففيه ولي يعتقد بأنه حامي الحي كله ..



هذه التقاليد والطقوس اندثرت أكثرها , لكنها تشكل ارثآ غنيآ من تراث حلب اللامادي.