الدفاع الروسية: مسلحون قصفوا بلدة في ريف اللاذقية
إصابة جنود روس وأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية مشتركة لهم على طريق M4
كتاب فرنسي جديد : الاسد باق والغرب أخطأ
دمشق مطمئنة إلى سلامة الرغيف: «قسد» نحو السماح ببيع القمح؟
لماذا سحبت ترشيحي لمجلس الشعب
مركز حميميم للمصالحة إحباط هجوم مسير بالمسيرات على القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار لإرسال مساعدات إلى سورية عبر معبر حدودي واحد
“قسد” تعتقل المزيد من أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة للتجنيد الإجباري
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية
مصدر عسكري:المجموعات الإرهابية تشن هجوما على بعض المواقع العسكرية بريف اللاذقية
الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية
سورية وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري
قبطان سوري ينقذ 52 مهاجر في عرض البحر
فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها
“قسد” تعتقل عدد من المدنيين بعد اقتحام منازلهم في دير الزور

أصحاب الكرامات

كان أهالي حلب يعتقدون بقدرة الكثير من الأولياء لحل مشاكلهم الإجتماعية مثل الزواج والطلاق , وبشفائهم من بعض الأمراض كالعقم والروماتيزم , ولكل وليّ أختصاص اجتماعي أو علاجي متعارف عليه  ومن أشهر الأولياء 
- الشيج جاكير :ويعتقد به للكشف عن اليمين  الكاذب شرط أن يكون شاهدآ على الحلفان عنده .

- الشيخ ويس القرني :في باب النيرب يعتقد به لإيقاظ الناس في وقت يحددونه هم.

-  بئر الشيخ البدوي : في الدلالين ويجب على المرأة الزائرة أن ترمي الدلو بقوة بالجب لكي يسمعه الشيخ حتى ينفذ رغباتها : 
-  الشيخ ثوم وبصل :  في تراب الغربا يعتقد به من أجل حمل المرأة العاقر على أن تجلب له ثوم وبصل لأنه يحبهم .

-  الشيخ منخل : يعتقد به بمساعدة الأطفال المتأخرين في المشي على أن تجلب أمهم له معلاق

-الشيخ نخله : يعتقد به للشفاء من التهاب الأنف 

-  الشيخ ريح : يعتقد به للشفاء من الروماتيزم على أن يعطس الزائر المريض خمس مرات عنده وخلال شهر آب .
- الشيخ زعتر :يعتقد به بشفاء العديد من الأمراض على أن يجلب له الخبز مدهونآ بالزيت والزعتر .

- جامع البختي : يعتقد به لفك العنوسة على أن توضع عنده بعض البستهم لليلة واحدة .- أما في أغيور  ففيه ولي يعتقد بأنه حامي الحي كله ..

هذه التقاليد والطقوس اندثرت أكثرها , لكنها تشكل ارثآ غنيآ من تراث حلب اللامادي.