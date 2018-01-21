أصبح للشجر في صلنفة هوية ورقم نظاميين!

يستمر مشروع ترقيم الأشجار وتسجيل (هوية) لها حيث وصل العدد حتى الآن إلى عشرين ألف شجرة، وذلك ضمن مدينة صلنفة السياحية (ضمن المخطط التنظيمي)





هذا ما ذكره المهندس باسم دوبا رئيس دائرة حراج اللاذقية :” إنه يتم تثبيت لوحه معدنية على ساق الشجرة تتضمن النوع والعمر التقديري وتاريخ إجراء الترقيم وإعطاؤها هوية خاصة بها حيث تسجل في سجلات مخفر حراج صلنفة”.





وأهم الأصناف والأنواع: الشوح السوري والأرز اللبناني والسنديان شبه العذري (العذر) والسنديان العادي والصنوبر الثمري والبروتي وغيره.





وأضاف المهندس دوبا:” إن الغاية من المشروع هي توثيق وحصر الأشجار ضمن البلدة بغرض حمايتها! وقد حصلت بعض التعديات المحدودة جداً بقطع عدة أشجار!! حيث ينظم ضبط تحت عنوان قطع الشجرة ذات الرقم والنوع والعمر!!!”





المصدر : تشرين