أشياء غريبة تبيحها قوانين بعض البلدان.. إليك أبرزها

هناك حوالي 196 دولة في هذا العالم، كل دولة لها قيمها وتقاليدها، وعلى الرغم من أنه من المهم أن تكون على دراية بالقوانين والعادات والآداب المنتشرة في الأماكن التي تزورها، إلا أن بعض السلوكيات التي يُسمح لك فعلياً بالانخراط فيها في بعض دول العالم قد تفاجئك.



في البلد الذي تعيش فيه هناك أشياء ممنوعة منعاً باتاً طبقاً لقوانين بلادك وأعراف مجتمعك وقد تصل عقوبة القيام بها للسجن، لكنها من ناحية أخرى تبدو أشياء عادية تماماً في بلاد أخرى.



هذه قائمة ببعض الدول التي تبيح أشياء غريبة حول العالم



إسبانيا.. من حق أي شخص التجول عارياً



تشتهر إسبانيا بشواطئ العراة، ويتجول المواطنون والسائحون من جميع أنحاء العالم في هذه الشواطئ متلهفين للتخلص من تلك الملابس التي يرونها مقيدة لحركتهم دون أن تخبرهم الشرطة بضرورة التستر.



في الواقع، لا يجب أن يذهب الشخص إلى شاطئ عراة في إسبانيا كي يتمكن من البقاء عارياً، وذلك لأنه بإمكان أي شخص من الناحية القانونية أن يبقى عارياً في أي مكان يريده.



منذ عام 1978، لم يكفل دستور إسبانيا الإذن لشعبه بالتجول عارياً فحسب، بل جعله حقاً إنسانياً غير قابل للتصرف.

كانت هناك محاولات لتغيير القانون في الماضي، لكن لم ينجح أي منها.



جنوب إفريقيا .. يمكن تعليق جهاز لقذف اللهب في السيارة



في جنوب إفريقيا، يمكنك شراء منتج يسمى بلاستر «Blaster» وهو قاذف اللهب الذي يطلق قرابة 20 متراً (65 قدماً) من النيران، وهو مصمم خصيصاً لتركيبه على سيارتك.



يبعث الانفجار موجة من النيران على جانبي سيارتك، ووفقاً للإعلانات عن المنتج فإنها لا تلحق أي أضرار بطلاء السيارة.. إنها أيضاً قانونية تماماً.



في جنوب إفريقيا، كان هناك 13000 عملية سرقة كل عام، وتبعا لذلك فإن البلاد تسمح لك قانوناً بقتل أي شخص يحاول اقتحام سيارتك.



رغم ذلك، فإن مخترع الجهاز يصر على أنه من المحتمل ألا يقتل أحداً بالفعل – بل سيصيبه بالعمى فقط.



تم إطلاق جهاز بلاستر في السوق عام 1998 لكن تم سحبه من الأسواق بعد ذلك ليس لأنه غير قانوني لكن لم يكن هناك طلب كافٍ عليه.



من الممكن لأي شخص يريد الحصول على قاذف اللهب أن يشتريه مستعملاً أو أن يؤسس شركة لصناعة الأجهزة القاذفة للهب خاصة به.. يبدو الحل الثاني صعباً.. أليس كذلك!



الهند.. يمكن للشخص أن يتزوج كلباً



في الهند، يبيح القانون للشخص الزواج من أي حيوان يريده ولا يقتصر الأمر على الكلاب فقط. أشهر واقعة حدثت في ولاية دلهي الهندية هي تزوج رجل من كلبة في عام 2007.



عندما كان هذا الرجل طفلاً، رجم وشنق كلبين، وكان مقتنعاً بأن الأمراض التي أصيب بها في وقت لاحق من حياته كانت عقوبات لقسوته.



زارالرجل أحد المنجمين المحليين وسأله حول هذا الموضوع، فأخبره أنه لم يكن أمامه سوى طريقة واحدة لإزالة اللعنة وهي الزواج من كلبة.



وافقت عائلة الرجل، حتى أنهم ساعدوه في اختيار أفضل كلبة لتكون عروسه. ثم أقاموا حفل زفاف فخماً مع وليمة للاحتفال بالاتحاد الأبدي للإنسان والكلب.



كندا.. موظفو الحكومة يساعدون المدمنين في حقن الهيروين



في وسط مدينة فانكوفر تقع عيادة إنسايت «InSite» الحكومية حيث يمكن للمدمنين حقن الهيروين بشكل قانوني بمساعدة أخصائي طبي. يجب على المدمنين إحضار عقاقيرهم الخاصة ويمكنهم إعطاء العاملين هناك اسماً مزيفاً.



في الداخل، ستجد 12 مقصورة للحقن، كل منها مزودة بإبرة نظيفة ومعدات معقمة. يساعد الطاقم الطبي المدمنين في العثور على الوريد الصحيح ويراقبونهم في حال تناولهم لجرعة زائدة.



كان السبب وراء إنشاء هذه العيادة هو أنه قبل 20 عاماً تقريباً، كان لدى مدينة فانكوفر أعلى معدل لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في العالم المتقدم.. كان الناس يموتون حرفياً في الأزقة.



ومن المعروف أن مرض الإيدز يأتي نتيجة لتعرض عدد كبير من المدمنين لتعاطي الهيروين بالحقن الملوثة وفي أغلب الأحوال يتم استعمال الحقن فيما بينهم. فإن هناك عدداً لا بأس به تمت إصابته بمرض الإيدز.



لكنَّ للمشروع معارضيه، الذين يرون بأن افتتاح الحكومة لعيادة كهذه يمكنه أن يشجع على إدمان المخدرات، إضافة إلى أن تمويل العيادة مصدره الشعب وما يدفعه من ضرائب، إذ تبلغ كلفة تمويل العيادة حوالي ثلاثة ملايين دولار سنوياً.



إيران.. يمكن للشخص أن يقوم بعمل دعائيا ليبيع كليته



يضع بعض الأشخاص ملصقات زاهية وجذابة في جميع أنحاء المدينة للإعلان عن وجود كلية للبيع. عادة ما يكتبون فصيلة دمهم ورقماً يُظهر نتائج الاختبارات التي تثبت صحة كليتهم.



هذه الممارسة مثيرة للجدل بالتأكيد، لكن البعض يدعي أنها تعمل بشكل رائع بالنسبة لنظام الرعاية الصحية في إيران.

منذ أن فتحت إيران سوقاً للكلى، تم إلغاء قوائم انتظار الجهات المانحة بالكامل.



الولايات المتحدة.. تملك رشاش مينيغون



إم 134 مينغون هو رشاش 7.62×51 مليمتر يطلق النار بنسبة عالية (2000 إلى 6000 طلقة في الدقيقة



في الولايات المتحدة، يمكن شراء رشاش مينيغون الذي كان يهدف لإسقاط الآلاف من قوات العدو، ويمكن للشخص أن يطلق ما يصل إلى 6000 طلقة في الدقيقة، وله الحق في الاحتفاظ به في منزله.



أعطي قانون حماية مالكي الأسلحة النارية عام 1986، الحق للمواطنين الأمريكيين في شراء رشاش مينيغون للحماية المنزلية من الناحية القانونية.



من يرغب في شراء السلاح يحتاج إلى ترخيص من الفئة 2 للحصول على الرشاش، والحصول على الترخيص مكلف ويصعب تتبعه.



إنجلترا.. قيادة الدبابة أمر قانوني



في إنجلترا، الدبابة هي عربة قانونية يمكن لأي شخص قيادتها لأي مكان يريد الذهاب إليه، سواء كان في طريقه إلى متجر البقالة أو لاصطحاب أطفاله بعد المدرسة.



كي يسمح لهذا الشخص بقيادة الدبابة ما عليه إلا أن يوقف فاعلية الأسلحة وأن تكون العجلات مطاطية حتى لا تضر الشوارع.



هناك أيضاً الكثير من الأماكن في الولايات المتحدة التي تتيح للعملاء التجول والتنزه بواسطة مركبة مدرعة.