أشخاص يطلبون من ذوي الغائبين 100 ألف ليرة للحصول على وكالة قضائية..!!

شهدت المحكمة الشرعية في دمشق ازدحاماً نتيجة كثرة الطلبات المتعلقة بوصايا السفر والوكالات القضائية الخاصة بالمفقودين والغائبين المتعلقة بتجديد بطاقات الصراف وقبض رواتبهم لتصل الأعداد “بحسب تقدير مصدر قضائي” إلى أكثر من 700 شخص منهم نحو 500 تقدموا بطلبات وصاية شرعية والبقية وكالات قضائية عن المفقودين والغائبين.



وللحديث أكثر عن موضوع الوكالات القضائية سألنا العديد من المواطنين عن هذا الموضوع فأكد البعض أنهم تعرضوا لحالات من الاستغلال ذلك أن أشخاصاً طلبوا منهم ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة للحصول على وكالات قضائية لقبض رواتب ذويهم الغائبين أم المفقودين، مشيرين إلى أنه تبين حينما راجعوا المحكمة أنها لا تكلف إلا مبلغا زهيدا.



ورأى آخرون أن هناك العديد من المواطنين يتعرضون لمثل هذه الحالات من الاستغلال لجهلهم في القانون ومن ثم وقعوا ضحية السماسرة بطلبهم أرقاماً مالية مبالغاً فيها.



وأكد مصدر قضائي أن الوكالة القضائية عن الغائبين والمفقودين لا تحتاج إلى محامٍ، ويتم إنجازها في المحكمة الشرعية وتكلفتها المالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة.



الوطن