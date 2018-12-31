إنهاء الاحتفاظ لصف الضباط المجندين (الدورة 103)
بوتين يهنّئ الأسد في رأس السنة والجيش السوري يدخل فعلاً الى ريف منبج الغربي
السفير فورد :حان الوقت لإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا
الربيع العربي بين أوباما و الأخوان المسلمين
القضاء على إرهابيين وتدمير مواقعهم بمحيط بلدة مورك
بعد البحرين والإمارات.. أنباء عن قرب فتح الكويت لسفارتها في دمشق
الجيش يواصل تعزيز قواته وانتشاره في محيط منبج وتركيا تحشد قواتها
الأيكونومست : سورية ستكون أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي عام 2019
الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي
الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق
وزارة الحرب التركية تظهر نوايا عداونية تجاه منبج
الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سورية
القيادة العامة للجيش تعلن عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج
وزارة الخارجية البحرينية تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية (الشقيقة)
تعرف على طرق الفحص الذاتي للفساد

أسواق الليدات والبطاريات تنتعش من جديد

عادت سوق الليدات والبطاريات لتزدهر في ريف دمشق مع استمرار حالة التقنين الكهربائي في ريف العاصمة حيث وصل التقنين أمس إلى حالته القصوى 3/3 على مدار الأربع والعشرين ساعة بعد أن اقتصر منذ بداية أزمة الغاز على النهار وساعات الليل الأولى وقبلها كان التقنين يشمل ساعات النهار.


واختلفت أسعار البطاريات في الأسواق حسب النوع والجودة والشدة ووصلت في حدها الأدنى إلى سعر 6 آلاف ليرة وهذه الأسعار هي ذاتها قبل عام مضى، بينما استعادت ليدات الإضاءة عافيتها أيضاً بعد أن هجرها المستهلكون منذ بداية الصيف تزامناً مع تحسن واقع الكهرباء وبلغ سعر شريط الليدات بين 700 و1200 ليرة حسب الطول والعدد، ووصل سعر شاحن البطارية في حده الأدنى إلى 3500 ليرة، بينما تراوحت أجرة تركيب العامل الكهربائي لتوصيلات الأشرطة داخل المنزل بين 2000 و4000 آلاف ليرة.

 


الوطن