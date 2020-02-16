أسواق «الجمعة» التي ستدعمها الحكومة لن تخضع للضرائب لتخفيض الأسعار

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المسـتهلك رفعت ســليمان أن الأسواق التي سوف تخصصها الحكومة سوف تكون موجودة في يوم عطلة أسبوعية بغرض عدم تعطيل مصالح المواطنين وخصوصاً أنها سوف تكون في أهم شارع أو منطقة بالمدينة ليسهل الوصول إليها.



وقررت اللجنــة الاقتصــادية في رئاسـة مجلــس الوزراء تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكل الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية فيها مؤلفة من قسمين خضراوات ومواد تموينية.



و أوضح سليمان أن هذه الأسواق لن تكون خاضعة للضرائب وتبعا لذلك سوف تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى مشاركة المؤسسة السورية للتجارة فيها.



واستبعد سليمان أن يكون في هذه الأسواق مواد مهربة أو أن تتحول في قسم منها إلى سوق لتصريف مواد منتهية الصلاحية أو متدنية الجودة، مؤكداً أنها سوف تكون خاضعة للرقابة التموينية والمكتب التنفيذي في المحافظة للتأكد من سلامة المواد المباعة.



ورأى الباحث الاقتصادي ماهر سنجر أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وخصوصاً أن «السورية للتجارة» لم تتمكن من تخديم السكان بدليل الازدحام الشديد وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من قبلها والتي تعتبر ذراع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السوق.



وشدد سنجر على ضرورة الابتعاد عن العشوائية وتنظيم الساحات بطريقة صحيحة ما يسهل دخول وخروج البضائع من وإلى الساحات بدلاً من تحولها إلى بسطات ملتصقة ببعضها البعض، داعياً إلى تنظيم هذه الساحات بشكل حضاري.



الوطن