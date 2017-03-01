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أسوأ متزلج في العالم

بعد تعثره وأدائه المخيب استطاع المتزلج الفنزويلي أدريان سولانا، أن يحصل بجدارة على لقب «أسوأ متزلج عالمياً» بعد أداء مخيب في مسابقة أقيمت في لاهتي بفنلندا خلال الأسبوع الماضي. وأثار سقوط المتزلج المتكرر ومحاولاته البدائية للتشبث بالأرض خلال المسابقة الدولية الضحك والسخرية والأسئلة حول كيفية ترشيحه لتمثيل بلاده في بطولة دولية.
وتبين بعد عدة أيام من مظهره المهتز في المسابقة الأربعاء الماضي، أنه «أسوأ متزلج» لم يتزلج على الجليد قبل وصوله إلى فنلندا، للمشاركة في هذه البطولة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وكالات

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