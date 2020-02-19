أسهم أرامكو تفقد مكاسب الاكتتاب

فقد سهم مجموعة أرامكو النفطية التابعة للنظام السعودي معظم المكاسب التي حققتها منذ إدراج المجموعة في سوق المال المحلية في كانون الأول الفائت.



وبحسب وكالة فرانس برس فإن سعر السهم شهد خلال الأسابيع الماضية انخفاضات مستمرة ليقترب من سعر الاكتتاب العام البالغ 32 ريالا أي ما يعادل 50ر8 دولارات للسهم.



والأحد أغلق سعر السهم عند 80ر32 ريالا وهو أدنى سعر منذ الإدراج في البورصة ما أدى لتراجع قيمة الشركة إلى 75ر1 تريليون دولار.



يذكر أن النظام السعودي أثار ضجة كبيرة لدى إدراج مجموعة أرامكو في سوق المال المحلية وهو ما قابله استقبال عالمي فاتر وجه صفعة قوية لولي عهد النظام محمد بن سلمان وكان بمثابة إعلان رسمي عن فشل مخططاته الاقتصادية ومحاولاته اليائسة لتغيير صورته التي وصمت أمام الرأي العام العالمي بالدم والقتل بعد تكشف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها ابتداء من دعمه وتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة وعدوانه على اليمن وصولا إلى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وملاحقته المعارضين لسياساته.