أسماك الزينة وتأثيرها على صحتك وديكور بيتك

حوض أسماك الزينة أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من ديكور البيت الحديث وبالأخص عند وضعه في غرفة المعيشة، فتربية أسماك الزينة شيءمهم وأنيق ومن يهتم لتربية هذا النوع من الكائنات لابد أنه ذو حس راق، فاقتناء أسماك الزينة بألوانها الخلابة سبب أساسي لإحداث بهجة غير عادية بالمنزل.



أثر أسماك الزينة على صحتنا:

لقد أجريت مؤخراً دراسات عديدة عن الأثر الذي تحدثه أسماك الزينة في نفسية من يمتلكها ونتائج هذه الدراسات أثبتت أن هناك إنسجام دائم بينها وبين مقتنيها على الرغم من أنها كائنات هادئة صامتة، ولكن من يداوم على تأملها تبعث فيه الهدوء والطمأنينة وتشعره بالراحة النفسية، فمشاهدتها تعمل بالفعل على تخفيف التوتر والضغط النفسي الذي يتعرض له الجميع بسبب ضغوط الحياة وذلك عن طريق ضبط مستوى ضغط الدم في حالة ارتفاعه وخاصة لكبار السن، وأيضاً المساعدة على نوم أفضل فهي تعالج الأرق، وتضبط من حركة الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط، وقد أصبح وجود حوض أنيق من أسماك الزينة الآن موضة شائعة بعيادات الطب النفسي لبعث حالة من الاسترخاء، وأيضاً عيادات الأسنان فقد أجريت دراسات أخرى عن أن مريض الأسنان حين يشاهد أسماك الزينة فإن ذلك يعمل على تخفيف الألم الذي يشعر به بعد إجراء جراحة له، وقد استعان بحوض الأسماك أيضاً بعض مكاتب المحاماة بوضعها في قاعة الانتظار.

تأثير أسماك الزينة على مرض الزهايمر:

ثبت بالفعل أن مرضى الزهايمر الذين يعانون من فقدان الشهية قد تحسنت شهيتهم كثيراً عما كانت عليه من ذي قبل وذلك لدى مشاهدتهم لحوض أسماك زينة موضوع بغرفة طعامهم فساعدهم ذلك على تناول كمية أكبر للطعام، بل وحسن في سلوكهم فباتوا أكثر وداً في تعاملهم مع الآخرين.

لتمتلكي حوض سمك أنيق تعرفي على الآتي:

قبل أن تبدأي في تصميم حوض السمك الخاص بك عليك أن تحرري خيالك وترسمي صورة له ثم بالفعل قومي برسم التصميمات التي تتخيلينها على ورق فذلك مهم جداً لعمل قطعة ديكور أنيقة تناسب منزلك.

وإليك بعض الأساسيات الواجب توافرها لتصميم حوض سمك رائع:

1- لعمل مناخ رائع لأسماكك الصغيرة عليك أن تعرفي أن الأسماك تحب الاختباء فلتوفري لهم بعض قطع الحجارة الصغيرة الناعمة المصممة على شكل كهف له ثقوب فذلك مناسب جداً وعليك الابتعاد عن أنواع الحجارة الجيرية لأنها قابلة للذوبان وأيضاً ابتعدي عن الحجارة التي تتكون من المعادن.

2- من الأفضل أن تضعي النباتات الكبيرة ذات الارتفاع في الجانب الخلفي للحوض حتى لا تحجب رؤيتك لما بداخله، ثم ضعي ذات الطول المتوسط أمامها وأخيرا ضعي الأقصر ارتفاعاً والأصغر حجماً في المقدمة حتى يمكنك مشاهدتهم جميعاً.

3- (السخان، الموتور) وخلافهما كلها مكونات أساسية لأي حوض سمك ولكن هناك خطأ يقع فيه الكثيرون وهو ترك هذه المعدات مرئية وعدم تخبئتها داخل ديكور مناسب، وتذكري أنه يجب أن تتأكدي أن السخان يعمل على مياه الحوض كلها بحيث تدور جميعها حوله وبهذا تتوزع الحرارة بالتساوي على جميع نواحى الحوض.

4 - لا تزحمي الحوض كله بالديكورات وتنسي أن هناك أسماكاً جميلة ستعيش بداخله، ومن حقها أن تنعم بالحرية الكافية للحركة وحتى تتمكني من مشاهدتها والاستمتاع بمنظرها.

5- قاع الحوض يجب أن يتكون من الحصى والرمل أو كلاهما معاً، ويفضل رمل الكوارتز وتأكدي من أن تكون الأرضية ذات ألوان قاتمة داكنة وليست فوسفورية مضيئة لأن تلك الفئة من الألوان الفوسفورية تزعج أسماكك الصغيرة وتسبب لها التوتر، أما الألوان الداكنة فتفضلها الأسماك وهي أكثر راحة لها، وهناك بالفعل قيعان جاهزة متوفرة بالمتاجر فلن تجدي مشقة في البحث عنها.

وأخيراً ففكرة وجود حوض لسمك الزينة ببيتك هي فكرة ستجدينها رائعة وستحبينها كثيراً ويحبها أطفالك، فهي تضفي جواً من التفاؤل والجمال بألوانها فضلاً عن أن تكلفتها ليست باهظة، فأنواع السمك متعددة للغاية ويمكنك اقتناء ما تشاءين منها وأيضاً أسعار الأحواض متفاوتة تبعاً لتصميمها ولحجمها غير أن طعامها رخيص للغاية ومتوفر دائماً وفوق هذا كله لن تزعجك أبداً، فصدقاً هي هادئة دائماً

وكالات