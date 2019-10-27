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أسماء ممثلي الحكومة السورية في اللجنة الدستورية

فيما يلي أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المدعومين من الحكومة السورية


١- أحمد الكزبري

٢- أمل يازجي

٣- جميلة الشربجي

٤- أشواق عباس

٥- أحمد عرنوس

٦- أمجد عيسى

٧- رياض طاووز

٨- محمد خير العكام

٩- جمال قادري

١٠- محمد عصام هزيمة

١١- هيثم الطاس

١٢- دارين سليمان

١٣- عبد الله السيد

١٤- نزار سكيف

١٥- محمد أكرم عجلاني

١٦- عيسى المخول

١٧- نزار صدقني

١٨- حسين فرحو

١٩- محمد علاء تيناوي

٢٠- محمد ماهر قباقيبي

٢١- سعيد نحيلي

٢٢- عبد القادر قبلان

٢٣- نورا اريسيان

٢٤- موعد ناصر

٢٥- خالد العبود

٢٦- محمد براء قاطرجي

٢٧- رضوان مصطفى

٢٨- رائدة وقاف

٢٩- حسن الأطرش

٣٠- جانسيت قاظان

٣١- محمد خير كنيهر

٣٢- ايهم الحوراني

٣٣- تركي حسن

٣٤- محمد ماهر العلبي

٣٥- شيرين اليوسف

٣٦- صفوان القربي

٣٧- خالد خزعل

٣٨- فهد العدوي

٣٩- بشير الحلبوني

٤٠- مهى العجيلي

٤١- أنيسة عبود

٤٢- طريف قوطرش

٤٣- عبد القادر عزوز

٤٤- غسان عباس

٤٥- جازية الشيخ علي

٤٦- موسى عبد النور

٤٧- ريمون هلال

٤٨- طالب قاضي أمين

٤٩- إيهاب حامد

٥٠- زياد هزاع