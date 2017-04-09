نبيل زمام:

أسماء شهداء العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات :

العميد خليل عيسى إبراهيم

الملازم أول فراس حمود

الملازم أول عيسى محمد علي

الملازم أول فراس بايكي

الملازم أول إبراهيم منصور

الملازم اول محي الدين سهيل عليشة...

المتطوع وائل عيسى ميهوب



فيما عرف من الجرحى:

1- مهند حنا

2- سليمان علي محمد

3- لمك حوراني

4- رقيب علاء محمد

5- محمد الأسعد

6- حيدر ماجد حمود



جدير بالذكر أن الضربة كانت متوقعة وأن الشهداء المذكورون تطوعوا للبقاء في المطار لاستحالة افراغه تماماً وخاصة فيما يتعلق بسلاح الإشارة وأنهم اختاروا الاستشهاد بكامل إرادتهم.