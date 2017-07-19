أسماء المقبولين للمشاركة في مسابقة تعيين عاملين إداريين في وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المقبولين ومواعيد الامتحانات التحريرية للمتقدمين إلى المسابقة التي أعلنت عنها في أيار الماضي لتعيين عدد من العاملين الإداريين لوظيفة معاون رئيس ديوان.

وحددت الوزارة في إعلانها موعد الامتحانات التحريرية يومي السبت والأحد في ال 19 و ال20 من شهر آب المقبل وذلك في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق لافتة إلى أن الامتحانات التحريرية تتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة والجغرافيا الطبيعية والتاريخ الحديث لسورية والدول العربية والتطورات السياسية المعاصرة والمعلوماتية ومهارات الحاسوب واللغة الأجنبية الأساسية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في أيار الماضي عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين الإداريين في الوزارة لوظيفة معاون رئيس ديوان من الفئة الأولى وفق الشواغر المحددة في الملاك من حملة الإجازة الجامعية في الاقتصاد والحقوق والإعلام والآداب والعلوم الإنسانية ” أقسام اللغة الإنكليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع” أو ما يعادلها.

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أسماء المقبولين