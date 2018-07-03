أسماء المقبولين للتعيين كدفعة ثانية من الناجحين في مسابقة وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للتعيين من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين والبالغ عددهم 5504 مدرسين.

ودعت الوزارة المقبولين إلى استكمال الوثائق الثبوتية المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعيين في الوظيفة المعلن عنها.

وكانت الوزارة عينت في الثاني من شهر كانون الأول الماضي 11329 مدرسا ومدرسة من جميع الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات بمن فيهم ذوو الشهداء والمصابين بحالة العجز التام.

وبلغ عدد الناجحين في المسابقة 19376 منهم 577 من ذوي الشهداء.



يذكر أن الوزارة أعلنت في السابع من شهر آذار عام 2017 عن إجراء مسابقة لتعيين /8618/ مدرسا ومدرسة من حملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات وخصصت نسبة 50 بالمئة من الأعداد المطلوبة لذوي الشهداء والمصابين.

للاطلاع على أسماء المقبولبين:

دمشق–ريف دمشق–حمص–حلب–طرطوس–درعا–اللاذقية–القنيطرة–السويداء–الحسكة–حماة