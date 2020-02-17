أسماء الشّهور ومعانيها في اللّغات السَّاميّة

كانون :

مشتق من الجذر اللّغوي السّامي (كَنَّ) ومعناه الثّبات والاستقرار لأنّ النّاس ينقطعون فيه عن العمل ويكنون في منازلهم . .

وقد تدلّ كلمة كانون على (موقد النار) (الشّتاء) . .

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شباط :

مشتق من الجذر الّلغوي السّامي (سَوَطَ) .

ومعروف عن اللّغات السّامية التّبادل في الحروف المُعجمة والحروف المهملة (كتابةً) و(لفظاً) فمثلاً : كلمة (شمس) تُلفظ في العبرية (شمش) .

ومعنى شباط : الهبوب الشديد للرياح فكأنها تضرب بالسّياط .

وفي التدمرية (شاباطو) إله العواصف والزوابع .

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آذار :

من الجذر اللّغوي السّامي (هدر) .

فكما قيل عن التبادل في الحروف المُعجمة والمهملة في اللغات السامية أيضاً عن تبادل الألف والهاء فمثلاً الضمير (أَنتَ) يلفظ في بعض اللهجات السامية (هنت) .

وآذار أي هادار لما يقع فيه من عواصف ورعود وسيول (آذار الهدار) .

ومن الباحثين من جعله إلى (آشور) أبو الآلهة عند البابليين وربما منه جاءت تسمية الآشوريين . .

وفي اللهجة الكردية (آف دار) أي :

سقاية الأشجار ..

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نيسان :

من الجذر اللغوي السامي (نَوَسَ) ومعناه البدء والتحرك ببطء ، وفي لهجات سامية أخرى يعني العشب والخضرة ويرمز إلى بداية الربيع ، ففي نيسان يبدأ الربيع ببطء ، وفي أيار يكتمل .

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أيار :

من الجذر اللغوي السامي (أَيَّرَ) أي اكتمل .

وكان يلفظ (أَيَّرْ) . وزادت بعض اللغات السامية الألف حتى لا يكون في لفظه فحش .

ففي نيسان يبدأ الربيع وفي أيار يكتمل الربيع .

وأيار في لغات سامية أخرى يعني زهر فصل الربيع ..

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حزيران :

مشتق من الجذر اللغوي السامي (حَزَرَ) ويعني النجاح والحظ في موسم حصاد الحنطة .

والحزيرة : هي الأفضل والأجود من كل شيء .

وفي بعض اللغات السامية حزيران تعني الحنطة . .

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تموز :

مشتق من الجذر اللغوي السامي (مَيَزَ) فهو المُمَيَّز . ومن معانيه (الحياة) .

ومنه جاءت أسطورة تموز الذي تميز بأنه الوحيد الذي يُبعَثُ بعد الموت :

(كانبعاث الحياة والاخضرار في الأرض بعد اليباس) .

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آب :

من الجذر اللغوي السامي (آبَ) أو (عَادَ) .

(كما ذكرنا عن تبادل الألف والعين) أي :

نضح النبت وعاد الثمر .

وتعني أيضاً في لغات سامية أخرى (العداوة) :

بسبب شدة الحر .

وفي الأساطير القديمة آب هو (إله النار) . .

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أيلول :

من الجذر اللغوي السامي (وَلَيَ) ويعني الرحيل والذهاب والانتهاء ويرمز إلى انتهاء المواسم .

ويعني في لغات سامية أخرى الولولة أي الصراخ والعويل والنحيب على رحيل (تموز) شهر الحياة .

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تشرين :

من الجذر اللغوي السامي (شَرَيَ) أي الامتداد .

يبدأ الناس بمد البذار في الحقول .

ومنه كلمة (الشري) الطبية أي انتشار وامتداد آفة في مساحات الجلد .

وفي لغات سامية أخرى شري ك(شرع) وهي بمعنى (بدأ) ومنها أفعال الشروع أي يبدأ الناس بالشروع في الحرث والزرع قبل كانون .. وتعني تشرين في بعض اللغات السامية الخريف .



