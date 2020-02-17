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أسماء الشّهور ومعانيها في اللّغات السَّاميّة

كانون : 
مشتق من الجذر اللّغوي السّامي (كَنَّ) ومعناه الثّبات والاستقرار لأنّ النّاس ينقطعون فيه عن العمل ويكنون في منازلهم . .
وقد تدلّ كلمة كانون على (موقد النار) (الشّتاء) . .
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شباط : 
مشتق من الجذر الّلغوي السّامي (سَوَطَ) .
ومعروف عن اللّغات السّامية التّبادل في الحروف المُعجمة والحروف المهملة (كتابةً) و(لفظاً) فمثلاً : كلمة (شمس) تُلفظ في العبرية (شمش) .
ومعنى شباط : الهبوب الشديد للرياح فكأنها تضرب بالسّياط .
وفي التدمرية (شاباطو) إله العواصف والزوابع .
.
آذار : 
من الجذر اللّغوي السّامي (هدر) .
فكما قيل عن التبادل في الحروف المُعجمة والمهملة في اللغات السامية أيضاً عن تبادل الألف والهاء فمثلاً الضمير (أَنتَ) يلفظ في بعض اللهجات السامية (هنت) .
وآذار أي هادار لما يقع فيه من عواصف ورعود وسيول (آذار الهدار) .
ومن الباحثين من جعله إلى (آشور) أبو الآلهة عند البابليين وربما منه جاءت تسمية الآشوريين . .
وفي اللهجة الكردية (آف دار) أي : 
سقاية الأشجار ..
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نيسان : 
من الجذر اللغوي السامي (نَوَسَ) ومعناه البدء والتحرك ببطء ، وفي لهجات سامية أخرى يعني العشب والخضرة ويرمز إلى بداية الربيع ، ففي نيسان يبدأ الربيع ببطء ، وفي أيار يكتمل .
.
أيار : 
من الجذر اللغوي السامي (أَيَّرَ) أي اكتمل .
وكان يلفظ (أَيَّرْ) . وزادت بعض اللغات السامية الألف حتى لا يكون في لفظه فحش .
ففي نيسان يبدأ الربيع وفي أيار يكتمل الربيع .
وأيار في لغات سامية أخرى يعني زهر فصل الربيع ..
.
حزيران : 
مشتق من الجذر اللغوي السامي (حَزَرَ) ويعني النجاح والحظ في موسم حصاد الحنطة .
والحزيرة : هي الأفضل والأجود من كل شيء .
وفي بعض اللغات السامية حزيران تعني الحنطة . .
.
تموز : 
مشتق من الجذر اللغوي السامي (مَيَزَ) فهو المُمَيَّز . ومن معانيه (الحياة) .
ومنه جاءت أسطورة تموز الذي تميز بأنه الوحيد الذي يُبعَثُ بعد الموت :
(كانبعاث الحياة والاخضرار في الأرض بعد اليباس) .
.
آب : 
من الجذر اللغوي السامي (آبَ) أو (عَادَ) .
(كما ذكرنا عن تبادل الألف والعين) أي :
نضح النبت وعاد الثمر . 
وتعني أيضاً في لغات سامية أخرى (العداوة) :
بسبب شدة الحر .
وفي الأساطير القديمة آب هو (إله النار) . .
.
أيلول : 
من الجذر اللغوي السامي (وَلَيَ) ويعني الرحيل والذهاب والانتهاء ويرمز إلى انتهاء المواسم .
ويعني في لغات سامية أخرى الولولة أي الصراخ والعويل والنحيب على رحيل (تموز) شهر الحياة .
.
تشرين : 
من الجذر اللغوي السامي (شَرَيَ) أي الامتداد .
يبدأ الناس بمد البذار في الحقول .
ومنه كلمة (الشري) الطبية أي انتشار وامتداد آفة في مساحات الجلد .
وفي لغات سامية أخرى شري ك(شرع) وهي بمعنى (بدأ) ومنها أفعال الشروع أي يبدأ الناس بالشروع في الحرث والزرع قبل كانون .. وتعني تشرين في بعض اللغات السامية الخريف .

 

غزوان أحمد علي