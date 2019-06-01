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أسلحة وذخيرة وعتاد أمريكي من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

عثرت الجهات المختصة خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها أمريكي وغربي الصنع بريف القنيطرة.


وأفاد مصدر في الجهات المختصة بأنه تم العثور على أسلحة متوسطة وخفيفة بعضها أمريكي الصنع وأدوية وأجهزة اتصال فضائي وذلك في إطار مواصلة الجهات المختصة عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة.


وأشار المصدر إلى أن الأسلحة شملت بنادق حربية آلية وقواذف (ار بي جي) وحشوات ورشاشات متوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة بعضها أمريكي وغربي الصنع وأجهزة اتصال إضافة إلى تجهيزات طبية وأدوية وعدد من الآليات العائدة للمديريات الحكومية وآليات زراعية للأهالي سرقها الارهابيون قبل اندحارهم من المنطقة.


وحفاظا على حياة المدنيين تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينهما بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليهما.