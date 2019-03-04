أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في قرية المجدل بريف حمص

خلال مواصلة عمليات تأمين المناطق المطهرة من الإرهاب حفاظا على حياة المدنيين عثرت الجهات المختصة على أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ناحية تلبيسة بريف حمص الشمالي.



وعثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تطهير قرية المجدل وأرضها الزراعية في ناحية تلبيسة لرفع مخلفات الإرهابيين على أسلحة وذخائر متنوعة خبأها الإرهابيون في أحد الأوكار قبل اندحارهم من المنطقة بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري.



وكان بين الأسلحة التي عثر عليها كمية من صناديق الذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصال وعددا من مدافع الهاون وقواذف ب21.



وعثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعتاد بعضها غربي المنشأ ومن صنع كيان العدو الإسرائيلي خلال عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد تطهيرها من الإرهاب ما يعكس حجم الدعم الذي كانت تتلقاه تلك التنظيمات من الدول المشغلة والداعمة لها لتنفيذ اعتداءاتها على الدولة السورية وأبنائها.