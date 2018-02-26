أسلحة وذخائر (إسرائيلية) من مخلفات تنظيم (داعش) بريف دير الزور

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة على ذخائر (إسرائيلية) الصنع وأسلحة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي خلال تمشيط ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي، حيث واصلت وحدات من الجيش مع الجهات المختصة عمليات التمشيط الدقيقة لقرى وبلدات السيال وحسرات والدوير وصبيخان بريفي الميادين والبوكمال في ريف دير الزور الشرقي لرفع المفخخات وتفكيك الألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم التكفيري تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.





وبين ضابط في الجهات المختصة أن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم “منصة إطلاق صواريخ غراد وأدوات لتفجير وتفخيخ المنازل وعبوات ناسفة لاصقة وقذائف هاون مختلفة ومتعددة القياسات ومدفعاً ثقيلاً عيار 120 مم وصواريخ مضادة للطائرات وقذائف هاون (إسرائيلية) الصنع وذخائر متنوعة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة وأجهزة بث وإرسال فضائي”.





وأشار الضابط إلى أنه تم العثور أثناء عمليات التمشيط على “مقر لتجنيد ما يسمى أشبال الخلافة من الأطفال وبطاقات تعريف لهم وأحزمة ناسفة بقياسات صغيرة لتفخيخهم إضافة إلى وسائط وقاية من المواد الكيميائية لاستخدامها أثناء تحضير القذائف المزودة بها”.





وضبطت وحدات من الجيش في الـ15 من الشهر الجاري شبكة أنفاق في منطقة الميادين بداخلها مقرات وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي وذلك بعد أقل من 48 ساعة من عثورها على معمل كبير لصنع القذائف والمتفجرات وكميات كبيرة من الذخائر الصاروخية وقذائف الهاون والدبابات بعضها (إسرائيلي) الصنع.







