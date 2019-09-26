أسلحة وألغام من مخلفات الإرهابيين في قرية الأربعين بريف حماة

عثرت الجهات المختصة اليوم على أسلحة وألغام مضادة للدروع والأفراد في مزارع قرية الاربعين أثناء استكمالها عمليات رفع مخلفات الإرهابيين من القرى والبلدات التي طهرها الجيش العربي السوري بريف حماة الشمالي.



عثرت الجهات المختصة خلال تمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب حفاظاً على حياة المدنيين وعودة آمنة لهم على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي.



وأفاد مصدر في الجهات المختصة بأن من بين الأسلحة المضبوطة قواعد إطلاق صواريخ وألغاماً مضادة للدروع والأفراد وقذائف هاون عيار 60 و120 مم وقذائف دبابات مع حشواتها وطلقات رشاش 5ر14 مم وقنابل “ا جي سي”.



وعثرت الجهات المختصة بحماة الاثنين الماضي خلال تمشيط قرية كفرنبودة وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي على كمية من الذخيرة والقذائف والأسلحة وعشرات قذائف الهاون.



سانا