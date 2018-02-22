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أسلحة قامت أمريكا بتوريدها لمسلحيها “المعتدلين” معروضة للبيع على الانترنت

 

أفادت شبكة “سي إن إن” بأن متطرفين في شمال سوريا يعرضون للبيع أسلحة أمريكية قامت الولايات المتحدة بتوريدها لمسلحي (المعارضة المعتدلة) في وقت سابق.

وأوضحت “سي أن أن” أن أحد سكان مدينة إدلب السورية عرض على الشبكة عبر تطبيق “تلغرام”، بنادق هجومية من طراز “إم-16” ورشاشات وقواذف القنابل، وسترات واقية من الرصاص وغيرها من الأسلحة الأمريكية.

وأضافت أن الأرقام التسلسلية للبنادق المعروضة تشير إلى أنها أنتجت بشركة “FN Manufacturing” في ولاية كارولينا الجنوبية.

وذكرت الشبكة أن جزءاً من هذه البنادق قامت الولايات المتحدة بتوريدها لمجموعة “Division 30″، شكلها البنتاغون عام 2015 بغية دعم (المعارضة المعتدلة) لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وخلال عملية تبادل للرسائل بين الشبكة والبائع عبر تطبيق “تلغرام” أكد الأخير أن السلاح جاء من “Division 30”.

وأعلنت “سي أن أن” أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات على هذا الموضوع من قبل القيادة العسكرية المركزية الأمريكية التي كانت المسؤولة عن إمداد (المعارضة المعتدلة) بهذه الأسلحة.

المصدر: تاس

 

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