أسلحة أمريكية الصنع وأدوات إسعاف سعودية وكويتية في مقرات المسلحين ريف إدلب ..

عثر الجيش خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها بالقرى والبلدات التي استعاد سيطرته عليها في ريف إدلب الجنوبي، على أسلحة وذخائر أمريكية الصنع ومواد طبية سعودية وكويتية في مقرات ومستودعات “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها.



وأكدت وكالة “سانا” السورية الرسمية أنه وخلال عمليات تمشيط المناطق والبلدات التي استعاد السيطرة عليها الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ضبط أسلحة وذخائر وقذائف صاروخية أمريكية وصواريخ (غراد) في مقرات المجموعات المسلحة ببلدة كفرعميم في ريف إدلب.



وأضافت “سانا” أنه تم العثور أيضاً على مشفى ميداني لمسلحي “جبهة النصرة” في بلدة مرديخ يحتوي على أدوية ومواد طبية إسعافية مقدمة من السعودية والكويت وعدة دول أجنبية إضافة إلى أسرّة وأدوات إسعافية أخرى في مقرات مسلحي ما يسمى “كتيبة الأبابيل” التي كانت تنتشر في بلدة كفرعميم.



وسبق أن عثر الجيش السوري بمقرات المجموعات المسلحة في كافة المناطق التي استعاد الجيش السوري سيطرته عليها، على أسلحة ومعدات أمريكية وخليجية و”إسرائيلية” وتركية الصنع، إضافة إلى العثور على مواد كيميائية كانت تحتفظ بها هذه المجموعات لتنفيذ سيناريوهات كيميائية لاتهام الجيش السوري بها بهدف إعاقة عمليته العسكرية وتقدمه.