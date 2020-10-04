أسعار مشتقات الحليب ترتفع

وصل سعر كيلو الحليب إلى ٧٠٠ ليرة، واللبن بين ٨٠٠-٩٠٠ ليرة، والجبنة إلى ٣٠٠٠ليرة، لا يعمل معمل ألبان وأجبان فديو بطاقته الإنتاجية القصوى التي لو تم تفعيلها لكانت لجمت ارتفاع الأسعار وأجبرت القطاع الخاص على طرح الألبان والأجبان في السوق بأسعار منافسة لمنتجات معمل فديو.



توجهنا الى معمل الألبان والأجبان في فديو والتقت مدير مبقرة فديو _علي خرما الذي أكد أنه يتم إنتاج حوالي ٣ أطنان من الحليب يومياً من المبقرة ليتم إرسالها مباشرة إلى معمل الألبان والأجبان ويتم تقسيمها لتصنيع عدة منتجات، منها ١٠٠٠ كغ حليب يتم تصنيعها إلى لبن، و1000 كغ إلى لبنة توزع على علب نصف كيلو غرام ليصبح الإنتاج٦٦٠ علبة لبنة يومياً، و١٠٠٠ كغ حليب يتم بسترتها وتحويلها إلى جبنة بيضاء وتعبأ أيضاً في نصف كيلو وتغلف لتصبح ٣٠٠ قطعة.



وعن الإجراءات والحلول المتخذة لزيادة الإنتاج، بيّن خرما أنه يتم إجراء دراسة لتشغيل المعمل بالطاقة القصوى وبنظام الورديات، وتأمين كل متطلباته من أحواض وستاندات ومصافي وغيرها وسيارة براد إضافة للبراد الموجود لصالح المبقرة مع إيلاء أهمية للقطيع لزيادة الإنتاج وبلوغ الخطة الإنتاجية.



ورداً على تساؤلنا أنه يفترض أن تطرح المبقرة منتجات بكميات وفيرة في السوق تنافس المنتجات المحلية من حيث الكم والنوع والسعر,وأن والوضع عكس ذلك مع أن الطاقة الإنتاجية كبيرة، أوضح خرما أن الكم وزيادة المنتجات في السوق مرتبطة بشكل مباشر بكمية الحليب المنتجة وليست هناك جدوى من شراء الحليب من السوق لتصنيعه إلى مشتقات نظراً لارتفاع سعره عند المربين.



وحول قلة الإنتاج حالياً، قال خرما: من بداية العام وإنتاج المبقرة من الحليب في تزايد مستمر وفق وتيرة تصاعدية والسبب التحسن الواضح في الوضع الصحي والتغذوي للقطيع ومعالجة الأبقار من الحالات المرضية السابقة ، و من المتوقع أن يصبح الإنتاج اليومي مع نهاية عام ٢٠٢٠ حوالي ٤ أطنان حليب , يتم تحويلها بشكل كامل إلى معمل الألبان ليتم تصنيعها وفق الخطة المرسومة والإرسال إلى صالات مديرية الزراعة الخاصة بمبقرة فديو.



صالة أفاميا ونرسل الكميات بشكل يومي إلى الصالات الأخرى وحاليا صالة سندس في جبلة، كما تم البيع بكمية محدودة لا تتجاوز ٤٠ علبة لبن و٢٠ كغ لبنة و٢٠ كغ جبنة في نافذة البيع المباشر في معمل الألبان وأسبوعياً يتم تصنيع ما يقارب ٣ أطنان حليب وإرسال مشتقاتها إلى صالة بغداد التابعة للمؤسسة العامة للمباقر في دمشق.



وعن أسعار منتجات المبقرة أوضح خرما أن سعر كيلو اللبن ٧٠٠ ليرة، واللبنة ٢٠٠٠ والجبنة المبسترة ٣٥٠٠، وكيلو القريشة ٢٢٠٠ والجبنة المسنرة ٤٩٠٠ والموزريلا ٥٢٥٠ والقشقوان ٥٥٠٠ليرة.



تشرين