أسعار بعض السلع والمواد في سورية خلال أسبوع..الذهب يرتفع و استقرار بسعر

استقرت أسعار بعض السلع الأساسية في سورية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ3 شباط الحالي، بإستثناء ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط والذي قفز بشكل قوي بمقدار 2.3%، مدعوماً بإرتفاع سعر الأونصة في السوق العالمية .

ووفقا للتقرير الأسبوعي لمركز دمشق للأبحاث فقد استقر سعر طن الحديد عند 340 ألف ليرة



بينما استقر سعر طن الإسمنت عند 50 ألف ليرة دون أي تغيير مقارنة



بينما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط من 17200 ليرة في 3 شباط الحالي إلى 17600 ليرة في8 الشهر الحالي بنسبة ارتفاع2.3%.



السكر كذلك الأمر شهدت أسعار استقراراً في الأسواق السورية عند 230 ليرة ، و الرز البرتغالي الذي استقر سعر الكيلو عند 415 ليرة، والرز إسباني عند 425 ليرة/ و كذلك الأمر استقر سعر أرز الريف 2 كغ عند 500 ليرة