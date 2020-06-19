أسعار المواد في صالات السورية للتجارة

بين مدير فرع السورية للتجارة في حمص عماد ندور أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة بكميات مقبولة في صالات ومنافذ بيع السورية على امتداد المحافظة.



وأشار إلى أن عملية استجرار المواد من المواطنين بشكل كبير يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان المواد في بعض الصالات، لافتاً إلى أنه يتم رفد الصالات ومنافذ البيع بالمواد بكميات مقبولة وكافية يوميا، موضحاً أنه تم توجيه جميع العاملين في الصالات إلى بيع المواطنين قطعة واحدة فقط من كل نوع يريد شراءها حتى لا يتم شراء الكميات الموجودة من المتاجرين.





وأكد ندور أن أسعار مختلف أنواع المواد تنخفض عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 30 إلى 70 %، مبيناً أن سعر كيلو السكر الحر في السورية 800 ليرة بينما في السوق يزيد على 1200ليرة، وزيت القطن سعة 2 لتر 1950ليرة وفي السوق بحدود 3 آلاف ليرة، و 2 كغ السمنة بالسورية يباع بسعر 4650 ليرة وبالأسواق بنحو 7900 ليرة من النوع ذاته، وكيلو الرز الصيني بالسورية 750 ليرة وبالأسواق يزيد على 1300، وكيلو الشاي بالسورية 7500 ليرة وبالأسواق ما يزيد على 16 ألف ليرة.



وأشار إلى أن أسعار المعلبات بأنواعها بالسورية تنخفض بنسبة 40 % مقارنة بالأسواق، وأسعار المنظفات تصل نسبة التخفيض إلى نحو 70 %، مبيناً أن سعر 2 كغ مسحوق غسيل يباع بالسورية بسعر 2960 ليرة وبالسوق نحو 5800 ليرة من الصنف ذاته، وسائل الجلي 500 ملم يباع بالسورية بـ 575 ليرة وبالسوق يباع النوع ذاته بما يزيد على 900 ليرة، وسائل الجلي 900 ملم بسعر 925 ليرة وبالسوق أكثر من 2000 ليرة سورية.





الوطن