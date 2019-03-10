أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية..كيلو الفريكة بـ1200 و الفول اليابس بـ700 ليرة

كشفت بيانات رسمية أن الفجوة بين دخل المواطن السوري والمتطلبات الحقيقية للإنفاق تزيد بنحو 8 أضعاف.



وأظهرت دراسة حديثة للمكتب المركزي للإحصاء، أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة لعام 2018 قد بلغ 325 ألف ليرة شهرياً، علماً بأن وسطي الأجور والرواتب يتراوح ما بين 30 ـ 40 ألف ليرة، في القطاع العام، ونحو 65 ألف ليرة في الخاص.



وخيمت موجة الغلاء بظلالها على كافة السلع، بما يشمل المواد الغذائية، ولا سيما السلع التموينية، والتي لم تسلم من ارتفاع طالها بوتيرة متسارعة، ولم يبق للمواطن السوري غيرها على المائدة بعد الغياب الكامل للحوم، والجزئي للخضار والفواكه.



ومن خلال رصد أسعار المواد التموينية في سوق الشيخ محيي الدين بن عربي في العاصمة دمشق.



وفي التفاصيل، بلغ سعر كيلو العدس 500 ليرة، وكيلو البرغل الأحمر الناعم 350 ليرة، وكيلو البرغل الخشن 300 ليرة، وكيلو رز الشعلان 750 ليرة، فيما سجل كل من الرز المصري والإسباني انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر الكيلو المصري 375 ليرة، والإسباني 500 ليرة، والهندي 350 ليرة.



من جهة أخرى، بلغ سعر كيلو القمح 350 ليرة، وكيلو الشعير 200 ليرة، وكيلو الفول اليابس 700 ليرة بارتفاع 200 ليرة عن الشهر الماضي، وبلغ سعر كيلو الحمص 650 ليرة، والفريكة 1200 ليرة، وكيلو البوشار 450 ليرة، وكيلو العدس المجروش 300 ليرة، وكيلو المعكرونة 400 ليرة، وكيلو الفاصولياء اليابسة 900 ليرة سورية. كما بلغ سعر كيلو الفستق العبيد 850 ليرة، وكيلو السميد 350 ليرة، وكيلو الزعتر الأخضر 850 ليرة، ولتر زيت دوار الشمس 1200 ليرة، ولتر زيت الزيتون 2100 ليرة سورية. وكانت مصادر رسمية قد أكدت ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية بنسبة 5 إلى 7 %، من بينها السكر والرز اللتان تعتبران من المواد الأساسية.

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