أسعار المراوح ترتفع بـ ’لهيب الصيف‘ و’التموين‘: لا تسعيرة محددة لها!

مع اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في اللاذقية، تقفز أسعار المراوح الهوائية بنسبة كبيرة عن أسعارها في العام الماضي في أسواق المحافظة، لتتراوح ما بين 28 – 50 ألف ليرة سوريّة حسب نوعها واستطاعتها وآلية عملها سواء عن طريق الكهرباء أم البطارية.



وخلال جولة على عدد من محال بيع الأدوات الكهربائية في مدينة اللاذقية، رُصد دخول أنواع عديدة وأشكال متعددة من المراوح بالتزامن مع دخول فصل الصيف لتسجل أسعار المراوح أرقاماً قياسية مع وصول سعر الواحدة منها إلى 48 ألف ليرة في وقت كانت ما قبل الحرب لا تتجاوز 8 آلاف ليرة ، كما ذكر أحد الباعة في شارع القوتلي، لافتاً إلى أن الجديد حالياً هو المراوح التي تعمل على البطارية “خارجية أو داخلية”.



ومن جهته، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد ، أن أسعار المراوح الكهربائية تكون وفق إعداد بيان تكلفة وفاتورة وليست ضمن التسعيرة التموينية.



في المقابل، أكد مدير مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية سامي هليل أن المؤسسة تقدم عروض على المواد والأدوات الكهربائية “المعمّرة” كالبرادات والغسالات والأفران والمراوح، مبيناً أن أسعار هذه المواد في صالات المؤسسة تقل عن السوق بنسبة 25 بالمئة.



”الوطن”