أسعار المتة تحلّق ... وحماية المستهلك تؤكد: التسعيرة من المركزي

ارتفع سعر علبة المتة نوع الصخرة وزن 200 غ من 750 ليرة منتصف الشهر الجاري إلى 1200 و1300 ليرة بداية هذا الأسبوع.وبيَّنَ العديد من المواطنين، بمختلف مناطق محافظة حماة، أن الباعة رفعوا سعر العلبة من هذا النوع لأنهم اشتروها بالجملة من مراكز توزيعها بسعر مرتفع، وهم لايبيعون بخسارة.



وفي مصياف والغاب تخطَّى سعر العلبة حاجز الـ 1300 ليرة بحسب المواطنين، فيما اشتراها أهالي محردة بـ 1200 ليرة، وفي سلمية يختلف سعرها من محل لآخر، فمحل يبيعها بـ 1100 ليرة من غير كيس نايلون راضياً بـ 50 ليرة كربح، ومحل آخر يبيعها مابين 1200 و1300 ليرة ولكن مع كيس ليربح 150 أو 250 ليرة بها!



فيما أكد عدد من الباعة في مدينة سلمية، أن سعر علبة المتة بالجملة قفز من 860 إلى 940 ومن ثم إلى 1050 ليرة خلال يومين فقط، وأن مركز التوزيع لا يعطيهم فواتير بذلك.



وقال الباعة: ونحن ضحايا الغلاء والتلاعب بسعر هذه المادة مثلنا مثل المواطنين، وكأن المتة تستورد كل يوم حتى يتحرك سعرها مع تحرك سعر الصرف، وإذا انخفض تظل هي مرتفعة.



مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بيَّنَ أن تسعير المتة مركزي، ويتم بالوزارة بناءً على ما يقدمه المستورد من بيانات استيراد ونفقات للجنة التسعير التي تحدد له التسعيرة مع هامش ربح معقول.وأوضح أن الدوريات ستجول على المحال وتطلب الفواتير النظامية من باعة المفرق والجملة، وستخالف من يبيعها بسعر زائد.

المصدر: الوطن