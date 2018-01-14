أسعار القمح تتراجع بنسبة 2.94%

تراجعت العقود الآجلة لأسعار ​القمح​ بنحو 3% لنشهد أدنى مستوياتها منذ 20 من كانون الأول متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوياته منذ مطلع عام 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها مؤخرا عن الاقتصاد الأميركي والتي تضمنت الكشف عن تقرير وزارة الزراعة الأميركية لمخزونات القمح.