أسعار القمح تتراجع بنسبة 2.94%
تراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح بنحو 3% لنشهد أدنى مستوياتها منذ 20 من كانون الأول متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوياته منذ مطلع عام 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها مؤخرا عن الاقتصاد الأميركي والتي تضمنت الكشف عن تقرير وزارة الزراعة الأميركية لمخزونات القمح.
وتراجعت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 آذار المقبل بنسبة 2.94% إلى 4.2050$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 4.3325$ للبوشل
بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.94% إلى 90.98 مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.
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