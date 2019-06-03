أسعار الفروج ترتفع مع اقتراب العيد..إليكم الأسعار الجديدة

ارتفعت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية وفقًا لتأكيدات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، إذ بين بسام شاكر معاون مدير التجارة الداخلية أن الكغ للفروج الحي سجل 850 ليرة، وسعر الكغ من الفروج البلدي المذبوح المنظف منزوع الرأس والغدد بلغ 1200 ليرة، فيما بلغ سعر الكغ من الفروج المغلف 1300 ليرة، لافتاً إلى أنه بين يوم وآخر يرتفع وينخفض سعر الفروج في أسواقنا وبشكل يقترب من البورصة، فالأسبوع الماضي انخفض سعر الكيلو إلى 650 ليرة سورية بعد أن كان أكثر من ذلك بكثير في فترات ماضية.



وأضاف شاكر أنه ومع كل ارتفاع تزداد شكاوى المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود, أما عند الانخفاض فترتفع أصوات مربي الدواجن الذين يتعرضون للخسارة لدى انخفاض السعر عن التكلفة الحقيقية كما يقولون، وضمن هذا الإطار اشتكى لنا عدد من مربي الدواجن بريف دمشق وشرحوا ما يتعرضون له من خسائر بعد انخفاض السعر عن الـ850 ليرة، حيث أكدوا أن تكلفة الكيلو تبلغ هذا الرقم وأكثر بسبب ارتفاع أسعار العلف والصيصان والدواء والمستلزمات الأخرى، وهذا الأمر يهددهم بخسائر فادحة، ويؤدي إلى توقفهم عن تربية الدواجن لاحقاً ما ينعكس سلباً على المواطن والاقتصاد الوطني،



وأشار هؤلاء إلى أن ما يحصل هو لعبة من قبل التجار الكبار الذين يتحكمون بقطاع الدواجن والذين يظلمون المربين ويسعرون كما يحلو لهم بغض النظر عن التكلفة ومصلحة المربين الحقيقيين والمستهلكين، فيما يوضح شاكر أنه يتم وضع تسعيرة بشكل أسبوعي وكلما دعت الحاجة بناء على معلومات يتم جمعها من التجار وشعب المناطق، لكن مع ذلك وفي أحيان كثيرة يتحكم العرض والطلب بالسعر، إضافة إلى التكاليف المتقلبة، وأجور النقل المرتفعة، مشيراً إلى أن السعر وصل منذ فترة إلى 1600 ليرة سورية، مؤكداً أن المديرية تتابع هذا الموضوع باهتمام كبير مع تشديد الرقابة على الأسواق.



البعث