أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية الأثنين 27 آب 2018

قفزت أسعار الذهب في سورية في أول يوم تداول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك والتي انتهت يوم أمس الأحد ، ليسجل غرام الذهب ارتفاعاً قويا وصل إلى 300 ليرة دفعة وهو أعلى ارتفاع يومي له منذ نحو الثلاث أشهر ليبلغ 15300 ليرة لسعر غرام الذهب عيار 21 قيراط.

ارتفاع الذهب محليا جاء بدعم من ارتفاعه أسعاره عالمياً والذي وصل إلى 1205 دولار للأونصة مقارنة مع سعرها قبيل عطلة الأعياد في سورية. ، إضافة إلى أرتفاع سعر صرف الدولار محلياً والذي سجل 451 ليرة بحسب سعر الذهب عيار 21 قيراط البالغ 15300 ليرة.

عالمياً سجلت أسعار الذهب تراجعا، الاثنين، مع تعافي الدولار بعض الشيء، لكن تغطية المراكز المدينة حدت من الخسائر، بعد أن زاد المعدن الأصفر نحو 5 بالمئة في الجلسة السابقة.



وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1203.67دولار للأوقية (الأونصة)، وقفز المعدن الأصفر 1.7 بالمئة الجمعة، في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مايو 2017.



ووفقا لرويترز، فقد انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1210.60دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، بنسبة 0.1 بالمئة.



وكان المؤشر قد هبط بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة تحت ضغط تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي أشار فيها إلى التدرج في رفع أسعار الفائدة. لأسعار الذهب في ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 15300 ليرة والغرام 18 قيراط إلى 13115 ليرة.



أونصة الذهب سجلت ارتفاعاً صباح اليوم ليبلغ سعرها 555 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 عند 128000 ألف ليرة والليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 132000 ألف ليرة بحسب مؤشر "بزنس2بزنس سورية" لأسعار الذهب .



الليرة الذهبية السورية قفزت أيضاً إلى 128000 ألف ليرة و الليرة الرشادية أيضا بلغ سعرها 112ألف ليرة .



ارتفاع الذهب في سورية جاء بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق والذي وصل إلى 450-451 ليرة بحسب محرك شمرا، والذي إطلع عليه ، بينما استقر سعر الصرف الرسمي عند 434 ليرة لسعر صرف الحوالات المصرفية. وفيما يلي نشرة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل سعر صرف الليرة السورية بحسب ما نشره محرك شمرا السوري والذي إطلع عليه وفقا لنشرة اليوم الأثنين 27 آب 2018





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