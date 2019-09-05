أسعار الذهب في سورية ترتفع 34 بالمئة خلال 9 أشهر

واصلت أسعار الذهب في سورية صعودها القياسي والتاريخي، ليقفز غرام الذهب صباح اليوم بمقدار 300 ليرة مسجلاً 27300 ليرة، فيما قفز سعر الأونصة الذهبية بالليرة السورية فوق مستويات المليون ليرة للمرة الأولى في تاريخها.



ارتفاعات الذهب القياسية تأتي بدعم مطلق من ارتفاع أسعاره في السوق العالمية بإلإضافة إلى الهبوط الحاد الذي تسجله الليرة السورية في السوق الموازي و الذي وصل مساء يوم أمس إلى مستويات 650 ليرة و هي المرة الأولى منذ بداء الحرب الذي تصل لتلك المستويات وفقا لتصريح سابق لرئيس جميعة الصاغة ” غسان جزماتي”.



فيما قفز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 23400 ليرة بإرتفاع بنسبة 34% خلال تسعة أشهر.



ارتفاع الذهب يأتي بدعم قوي من ارتفاع الأسعار العالمية بعد قفز سعر الاونصة لأعلى مستوى لها في 10 سنوات لتبلغ 1530دولاراً و ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسيةإذا تجاوز سعر 640 ليرة وفقا لتصريح غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغ بدمشق.كما و سجل دولار الذهب ارتفاعاً إلى 633 ليرة وفقا لسعر الأونصة 1536 دولاراً



و بذلك يكون غرام الذهب قد ارتفع بنسبة 34 % عما كان عليه في بداية العام ليرتفع بمقدار 9800 ليرة من 17500 ليرة في 31/12/208 إلى 27300 بحسب تسعير صباح اليوم.



ووفقا لمؤشر موقع “بزنس2بزنس سورية” لأسعار الذهب فقد ارتفع الذهب عيار 18 قيراط من 19629 ليرة إلى 23300ليرة.



أما الاونصة الذهبية السورية فقد قفز سعرها للمرة الأولى في تاريخها فوق المليون ليرة لتبلغ سعرها صباح اليوم مليون و عشرة آلالاف ليرة ليرة والليرة الذهبية السورية ارتفعت إلى 225 ألف ليرة، و سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 237 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الرشادية 200 ألف ليرة.



فيما يلي نشرة أسعار الذهب في سورية ليوم الأربعاء 4 أيلول2019 بحسب مؤشر موقع بزنس2بزنس سورية:



سعر أونصة الذهب عالمياً 1536 دولار



سعر أونصة الفضة عالمياً 19.21 دولار



سعر أونصة الذهب 1010000ليرة



سعر الذهب عيار 21 قيراط 27300



سعر الذهب عيار 18 قيراط 23300



سعر غرام الفضة الخام 1500



سعر الليرة الذهبية 21 قيراط 225000



سعر الليرة الذهبية 22 قيراط 237000



سعر الليرة الذهبية ( الرشادية ) 200000



سعر الليرة الذهبية ( السورية ) 225000



المصدر: B2B-SY