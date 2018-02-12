أسعار الذهب تنخفض محلياً.. و”الأقراط الولّادية” المزورة تنتشر في الأسواق

أما عن الذهب محلياً ومبيعاته وأسواقه فبيّن جزماتي أن غرام الذهب في السوق السورية انخفض عدة مئات من الليرات خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الذي قبله وصل الى نحو 400 ليرة سورية دفعة واحدة، مضيفاً بأن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل يوم أمس سعر 17200 ليرة، في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سعر 14743 ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 144 ألف ليرة في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 630 ألف ليرة، وفي ذات الإطار سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً سعر 150 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 144 ألف ليرة.‏