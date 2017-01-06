أسعار الذهب ترتفع 100 ليرة في السوق المحلية

سجل سعر غرام الذهب بعد ثباته ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 100 ليرة ،حيث ارتفع سعر الغرام من عيار 21 قيراط ليصبح 17100 ليرة بعد ثباته منذ أسبوع عن 17000 ليرة.



وبلغ سعر الأونصة العالمية 1178 دولاراً كما ذكرته جمعية الصاغة الحرفية،في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط 14651، وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية في الأسواق 137 ألف ليرة .



فيما بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 597 ألف ليرة،ووصلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار22 قيراط إلى 146 ألف ليرة ،الذهبية الانكليزية عيار 21 قراط 137 ألف ليرة ،أما الليرة الرشادية فسجلت 124 ألف ليرة حسب ما حددت الجمعية.



وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي أن الأجرة يُتفق عليها وتُسجل بشكلٍ واضح في الفاتورة النظامية المختومة وكل ما عدا ذلك يعتبر مخالفاً.



وأشار إلى أن مبيعات الذهب سجلت في السوق السورية المحلية خلال 2016 نحو 1,6طن ،كما حصّلت الحكومة من الصياغة 540 مليون ليرة رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وكالات