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أسعار الذهب اليوم محلياً وعالمياً

أسعار الذهب اليوم محلياً وعالمياً

في ظل ارتفاع سعرالاونصه عالميأ 1734، حضت الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات بدمشق التجار على ضرورة الالتزام بالتسعير التي تصدر عن الجمعية، محذرةً، أي حرفي يقوم ببيع بسعر مغاير للتسعير يخالف بأغلاق محله

عالمياً، ارتفع الذهب اليوم بعد أن وسع البنك المركزي الأمريكي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية لجائحة كورونا في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وذكرت وكالة رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 1ر0 بالمئة إلى 20ر1726 دولارا للأوقية الأونصة بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة أمس وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة مسجلة 1733 دولارا.