أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً

صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبا اليوم بعد أن تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.



وبحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 93ر1767 دولارا للأوقية “الأونصة” بعد أن لامس 1773 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2012 في التعاملات المبكرة في آسيا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 80ر1785 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 46ر1921 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 54ر826 دولارا ونزلت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 89ر17 دولارا.



محلياً وجهت جمعية الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر من الجمعية محذرةً من ورود أي شكوى الى الجمعية بعدم الالتزام بالتسعير من أي مواطن حيث سينظم ضبط تمويني بالصائغ





وأضافت: يحب أن تكون اجرة الشغل منطقية وضمن الحدود الطبيعية وأي زيادة في الأجرة يخالف البائع.