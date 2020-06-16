أسعار الدخان تحلق في اللاذقية.. ومؤسسة التبغ تعلق

أكد– مدير فرع المنطقة الساحلية للمؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية المهندس فكرت بركات، أن المؤسسة لا علاقة لها برفع هذه الأسعار التي يقوم بها الباعة و المتداولة في السوق، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على الدخان الوطني خلقت التفاوت بأسعاره من قبل الباعة الذين استغلوا وجود كميات قديمة من الدخان لديهم وتبعا لذلك رفعوا أسعارها.



وأضاف: بات جشع الباعة واضحاً فالأسعار المتداولة في السوق دليل واضح على أن الباعة يستغلون زيادة الطلب على الدخان الوطني هذا إذا ما قورنت مع الأسعار الموجودة في مراكز البيع المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتبغ، فباكيت الحمراء الطويلة تباع بـ 350 ليرة و الحمراء القصيرة و الشرق تباع بـ 250 ليرة.



ولفت بركات إلى أن الارتفاع في أسعار الدخان الوطني من قبل المؤسسة كان طفيفاً وحقق هامش ربح بسيطاً للمؤسسة على اعتبار أن المؤسسة اقتصادية وهدفها الربح لكونها داعماً للاقتصاد الوطني.



ورداً على سؤالنا عن إمكانية رفع أسعار التبغ عند شرائها من المزارعين أسوة بمزارعي القمح ، أجاب بركات : تواكب المؤسسة تطور تكاليف الإنتاج ومن أولوياتها دراسة الأسعار باستمرار وبناء عليه تتخذ الإجراءات المناسبة التي تحافظ على استقرار العملية الزراعية للفلاحين وبما يحقق المردود المادي و المنصف والمناسب لهم .





تشرين