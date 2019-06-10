أسعار الخضار و الفواكه في سورية تسجل إنخفاضاً .. البندورة من 450 إلى 150 ليرة

شهدت أسعار الخضار والفواكه انخفاضاً مع نهاية عيد الفطر مقارنة بشهر رمضان، وكانت البندورة الأكثر هبوطاً حيث تراجع سعر الكيلو أكثر من 60% من 450 ليرة سورية إلى 150 ليرة.





,انخفض سعر كيلو البطاطا من نحو 350 ليرة في الشهر الماضي إلى 150 ليرة، وبلغ سعر كيلو الكوسا 150 ليرة وكيلو الخيار البلدي 175 ليرة، ووصل سعر كيلو الفاصولياء المالطية إلى 400 ليرة.





وأشار أحد مزارعي البندورة الساحلية إلى أن سعر المبيع بالجملة للكيلو بحدود 100 ليرة، وهو سعر أقل بكثير من الكلفة لأن مصدر الإنتاج هو البيوت البلاستيكة وهو ما يحملها العديد من الأعباء المالية.





وبالنسبة للفواكه فقد انخفضت أسعارها مع زيادة كميات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة، فبلغ سعر كيلو الفريز 350 ليرة وسعر كيلو الكرز 600 ليرة والمشمش 600 ليرة والموز الصومالي 700 ليرة.





وبلغ سعر كيلو كل من التفاح والبرتقال نحو 200 ليرة في حين سجل سعر كيلو الجانريك 600 ليرة، وبحسب البائعين فإن الأسعار ستنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الصيف الذي يعتبر ذروة موسم الفواكه.



و شهدت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعاً خلال الشهر الماضي تزامناً مع بداية رمضان، وخاصة الحشائش التي يتم استخدامها في تحضير أطباق المقبلات كالبقلة، التي وصل سعر الجرزة منها إلى 200 ليرة سورية.





وخلال رمضان ارتفعت أسعار البقدونس والنعنع ليتراوح سعر الجرزة من 60 إلى 75 ليرة، وبلغ سعر كيلو البندورة 450 ليرة وكيلو الخيار 275 ليرة وكيلو البصل 200 ليرة.



الاقتصادي