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أسعار الخبز في أغلى وأرخص مدن العالم.. دمشق في المركز؟

كشف تقرير العام 2019 لوحدة “الإيكونوميست” للبحث والتحليل عن أرخص وأغلى مدن العالم من أصل 130 مدينة في الدراسة، حيث تم التوصل للنتائج من خلال مقارنة الأسعار الحقيقية لأكثر من 160 سلعة وخدمة بين المدن، كالأطعمة والمشروبات والملابس والمعدات المنزلية، إضافة لأجور العقارات وتكاليف المواصلات والفواتير المنزلية وغيرها.


وحصلت العاصمة السورية دمشق على ثاني أقل درجة في المؤشر (25) ما يضعها بمرتبة ثاني أرخص مدينة في العالم بعد أن تبادلت المراتب مع كاراكاس التي كانت الثانية في العام الماضي بـ(33) درجة.

ومن الملاحظ بالنظر لقائمة أسعار الخبز أن دمشق احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث أرخص سعر لكل كغ من الخبز. بينما تم تصنيف خبز كوريا الجنوبية من الأغلى في العالم بـ 15$ تقريبا لكل كغ.


ومن الجدير بالذكر أن سنغافورة حلت في المرتبة الأولى كأغلى مدينة حول العالم وحصلت على 107 درجات، وتلتها العاصمة الفرنسية باريس وهونغ كونغ. وكان للمدن السويسرية حصة لا بأس بها في القائمة.