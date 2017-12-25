أسعار الحمضيات الجديدة

بعد جولة اللجنه المشكله من الساده اعضاء مجلس الشعب والاطلاع على الواقع في طرطوس واللاذقيه ومطالبة المنظمه الفلاحيه اصبحت الأسعار كالتالي:







كرمنتين طرابلسي 110 أول 95 للثاني 85 للثالث ،والبلدي أقل ب 10 ل س

أبوصره مصريه 100 للأول 90 للثاني 80 للثالث والبلدي اقل ب 10 ل س

سازتومه 80 للاول 70 للثاني 60 للثالث علما أنها كانت 75 للاول و50 للثاني و35 للثالث

وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في اللاذقيه بتاريخ اليوم برئاسة السيد وزير التجاره الداخليه وحماية المستهلك والسيد محافظ

اللاذقيه وممثل الاتحاد العام للفلاحين والمعنيين في مؤسسات الدوله والمنظمه الفلاحيه



