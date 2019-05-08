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أسعار الحشائش ترتفع وتكلفة طبق الفتوش 1000 ليرة

شهدت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعاً ملحوظاً في أول أيام شهر رمضان وخاصة الحشائش التي يتم استخدامها في تحضير أطباق المقبلات كالبقلة، التي وصل سعر الجرزة منها إلى 200 ليرة سورية.


وعبر جولة في أسواق الخضار، تبين ارتفاع أسعار البقدونس والنعنع ليتراوح سعر الجرزة من 60 إلى 75 ليرة، وبلغ سعر كيلو البندورة 450 ليرة وكيلو الخيار 275 ليرة وكيلو البصل 200 ليرة.


 وأدى ارتفاع الأسعار لعزوف بعض المواطنين عن تحضير طبق المقبلات الشهير في رمضان وهو الفتوش، وتصل كلفة تحضير الطبق لنحو 1,000 ليرة، حيث يحتاج لعدة أنواع من الخضروات إضافة لزيت الزيتون والليمون أو دبس الرمان.
وتفاوتت أسعار التمور والتي يقبل عليها المواطنون خلال رمضان تبعاً للمصدر والنوع، وتبدأ الأسعار من 800 ليرة لأصناف ذات جودة متدنية، بينما تراوحت أسعار التمور الجيدة من الإمارات وإيران بين 1,500 إلى 2,000 ليرة، وهناك أصناف تتجاوز هذا السعر ولكن الإقبال عليها محدود بحسب بائعي التمور.

وأما أسعار لحم الفروج، فارتفع سعر الفخاد ليصل الكيلو إلى 1,550 ليرة نتيجة زيادة الطلب عليها بينما انخفض سعر كيلو الشرحات قليلاً ليبلغ 1,800 ليرة مع تراجع الطلب عليه وخاصة من مطاعم الوجبات السريعة التي تغلق ببداية رمضان.


وسعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قبل أيام من رمضان إلى تطمين المواطنين بأنها ستراقب الأسعار ولن تسمح لأي تاجر برفع الأسعار، كما أن صالاتها ستعمل على بيع كل احتياجات رمضان بأسعار تقل عن السوق بـ10 إلى 15%.

 

 


الاقتصادي