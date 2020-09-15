أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء

شهدت أسعار الاسمنت ارتفاع جديد خلال الأيام الماضية ليصل سعر الطن لنحو 130 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر طن الحديد 1.45 مليون ليرة سورية.



وبلغ سعر البلوكة سماكة 15 سم بحدود 325 ليرة وبلوكة 20 سم بسعر 425 ليرة، وبلوك هوردي 14 سم 325 ليرة وبلوك هوردي 18 سم 425 ليرة.



وبحسب الخبير العقاري ماهر مرهج في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم فإن مضاعفة سعر الاسمنت ليصبح في السوق السوداء 125 الف ليرة وهو المتوفر في ظل الفساد لغياب المنتج الحكومي الرسمي من الاسمنت وعدم كفاية الانتاج وسوء توزيعه بسبب الفساد.. ما يعني وبحسبة بسيطة ارتفاع تكاليف البناء لما يزيد عن 30 بالمئة اذ اصبح يكلف المتر بحدود 120 الف على الهيكل فقط وهذا بدوره انعكس على سعر العقار سكني او تجاري واصبح بعيد جدا عن متناول السوريين بدخولهم الضعيفة واصبح سوق العقار الجدبد محصور بقلة من المغتربين السوريين.



وأوقفت الحكومة مؤخراً استيراد الحديد، وقامت برفع سعر الاسمنت المنتج لدى شركات القطاع العام ولكن نتيجة قلة الكميات المطروحة بقيت اسعار الاسمنت المنتج في القطاع الخاص مرتفعة.