أسعار الألبان والأجبان و اللحوم في دمشق ثاتبة عند مستوياتها المرتفعة

شهدت أسواق العاصمة دمشق ثباتاُ في أسعار اللحوم الحمراء و مشتقاتها بينما انخفضت أسعار الفروج بشكل طفيف في ظل محاولة الابتعاد عن التسعير



و حسب جولتنا في الأسواق فقد وصل سعر كيلو الهبرة غنم إلى 9550 ليرة سورية وسعر كيلو اللحم المسوف وصل إلى 6800 للحم الغنم و 6300 ليرة للحم العجل ، بينما وصل سعر كيلو شرحات لحم الغنم إلى 6500 ليرة فيما شرحات العجل وصلت إلى 6100 ليرة للكيلو الواحد ،و كيلو لحم بعظم بقي ثابتاً على سعر 6000 ليرة للحم الغنم و 5700 ليرة للحم العجل .



أما عن سعر كيلو الفروج الحي و المنظف فقد انخفض إلى 1400 ليرة ،و سعر كيلو الجوانح 1250 ليرة بينما انخفض سعر شرحات الدجاج ليصل إلى 2800 ليرة ،و سعر كيلو الدبوس وصل إلى 1350 ليرة و كيلو السودة وصل سعر 1500 ليرة سورية .



أما عن الألبان و الأجبان فقد حافظ كيلو اللبن على سعر 350 ليرة مترافقاً مع حفاظ كيلو الحليب على سعر 300 ليرة للكيلو الواحد، فيما وصل سعر كيلو اللبنة إلى 1200 ليرة سورية و الجبنة البلدية فقد وصلت سعر على 2350 ليرة سورية و الجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد 3400 ليرة سورية للكيلو الواحد، أما عن الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 3550 ليرة سورية للكيلو الواحد و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 3300 ليرة سورية ،أما صحن البيض فقد وصل إلى سعر 1500 ليرة سورية .



فيما بين خبير زراعي متطلع أن هناك محاولات لتسعير الفروج حسب عامل العرض والطلب الأمر الذي سوف يسبب انخفاض سعره لحد معين مع حفاظه على بعض الارتفاع كنتيجة لارتفاع سعر الأعلاف.



حسن العبودي