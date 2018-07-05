أسرع الطرق لتطويل شعر طفلتك

تهتم كل أم بصحة ومظهر أطفالها بشكل عام، ولكنها تولي رعاية خاصة بشعرهم وخصوصًا البنات، فهي تهتم بالحفاظ عليه من التقصف والهيشان، وتسعى أيضًا إلى تطويله وتنعيمه بالبحث عن طرق التغذية السليمة للشعر، لتجعله أقوى وأطول وأكثر كثافةً وأكثر لمعانًا وحيوية.



ولكن تجهل الكثير من الأمهات الطرق الصحيحة للاعتناء بشعر أطفالهن، فيبدأن العناية به من عمر سنتين من خلال غسل الشعر بالشامبو المناسب لأعمارهم، واستخدام الزيت الذي يغذي الشعر ويحافظ عليه. ولكن يجب تغيير الزيت كل فترة حتى لا يعتاد الشعر عليه، لهذا سنقدم لكِ في هذا المقال الطرق الصحيحة التي يجب عليكِ اتباعها لتطويل وتغذية شعر طفلتك.

وصفات طبيعية تساعدك على تطويل شعر طفلتك:

1. زيت الزيتون وزيت الثوم:

اخلطي القليل من زيت الثوم مع زيت الزيتون واستخدميه على شعر طفلتك، فهما مفيدان جدًّا للشعر في منع تساقطه من ناحية وزيادة كثافته من ناحية أخرى، ويعمل زيت الثوم بشكل خاص على إنبات الشعر عند الأطفال، استخدميه مرتين على الأقل أسبوعيًّا، وستلاحظين نتيجة هذا الخليط بشكل سريع.



2. زيت حبة البركة:

يحتوي زيت حبة البركة على العديد من المواد الطبيعية المفيدة التي تساعد على تقوية وتطويل الشعر والمحافظة على فروة الرأس، ادهني شعر طفلتك به بالكامل، ثم اتركيه لعدة ساعات ويفضل إجراء هذه الخطوة في الليل ثم غسله في الصباح.



3. زيت اللوز:

يؤثر زيت اللوز بشكل كبير على طول الشعر ودرجة نعومته، لذا استخدمي هذا الزيت على شعر طفلتك بتدليكه جيدًا حتى الوصول إلى فروة الرأس، واتركيه قبل موعد استحمامهم من أربع إلى خمس ساعات تقريبًا ثم اغسليه بشامبو مخصص للأطفال.



4. زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من المعادن والفيتامينات التي لها دور كبير في الحفاظ على الشعر والقضاء على الجراثيم والفطريات المسببة للأمراض التي قد تصيب فروة الرأس، إضافة إلى دوره في تطويل الشعر وزيادة نعومته. ضعي زيت جوز الهند على فروة الرأس ودلكيه جيدًا مرة كل أسبوع، واتركيه عدة ساعات ثم اغسليه بالشامبو المخصص للأطفال.



5. زيت الأرجان:

يحتوي على مزيج من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد بدورها في ترطيب وتغذية الشعر من جذوره، فيمنح الشعر النعومة والمظهر اللامع، ويساعد على تقوية الأطراف وتطويل الشعر.



نصائح مهمة يجب عليكِ الأخذ بها لتطويل شعر طفلتك:

- احرصي على ترطيب شعرها بعد غسله، باستخدام القليل من الزيت المرطب كزيت جوز الهند وزيت اللوز.



- اختاري الشامبو المخصص للأطفال والمناسب لنوع شعر طفلتك، مع مراعاة الشامبو الذي يحتوي على مواد طبيعية والبعد عن المواد الكيماوية.



- لا تستخدمي المشط الحاد المصنوع من البلاستيك، ولكن استخدمي المصنوعة من الخشب ذات الأسنان الواسعة.



- قصي أطراف الشعر كل ما يقرب من خمسة أشهر، حتى تتخلصي من الأطراف التالفة التي تعيق نمو الشعر.



- تجنبي ربط شعر طفلتكِ بقوة بعد تمشيطه، لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر وخاصةً من اتجاه مقدمة الرأس.



- اهتمي بالنظام الغذائي لطفلتك، واحرصي على تقديم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" الذي يلعب دورًا مهمًّا في تحفيز نمو خلايا فروة الرأس بشكل صحي، وكذلك الأغذية التي تحتوي على فيتامين "ج" الذي يحمي الشعر من التقصف، مثل الطماطم والفراولة والخضروات الخضراء.



وبعد أن قدمنا لكِ طرق تغذية وتطويل الشعر، يجب أن ننوه إلى أنه يجب أن تتأكدي من أن طفلتك لا تعاني من أي حساسية من الوصفات السابقة، وإذا عانت من أي أعراض لا تتردي في استشارة الطبيب المختص للاطمئنان عليها.