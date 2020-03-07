أسرار صناعة سيراميك الجدران و الأرضيات وما هو الحرق الثنائي..؟؟

تمر صناعة السيراميك بعدة مراحل نذكر أهمها فيما يلى :



1- مرحلة الإعداد و تحضير جسم البلاط السيراميكي ويتم فيها إعداد الخلطة المطلوبة والمكونة من غضار و فلدسبار وحجر كلسي



2- مرحلة الطحن : تطحن الخلطة فى مطاحن كبيرة مع اضافة الماء و حجار الصوان المساعدة للطحن



ثم تفرغ في خزانات تحت الأرض ضمنها خلاطات للتجانس و التخمر ثم تضخ الى جهاز المذرر ليتم تذرية الخليط السائل في مجفف لتجفيف الخليط وتحويله إلى بودرة به نسبة رطوبة حسب المطلوب تكون من 4 إلى 6 % وتدخل البودرة الى سيلوهات تخزين ومنها الى المكبس للتشكيل



( المذرر عبارة عن جسم اسطواني الشكل بداخله تيار هوائي ذو درجة حرارة عالية ),

يضخ المرو إلى المذرر بضغط عالي و يمر عبر قرص المذرر و يخرج عبر فتحات دقيقة تسمى الفالات على شكل رزاز و بتأثير الحرارة تجف رطوبة المرو معطية بودرة لها رطوبة من 4 _ 6% و لها تدرج حُبيبي معين يختلف حسب ضغط المرو و حجم الفالات المستخدمة و مواصفات المرو من لزوجة و كثافة و راسب .



3- يتم كبس البودرة في قوالب . مطبقا عليها حرارة و ضغطا عاليآ في آن معا و هذه القوالب لها مقاسات متعددة ( 30*60 – 25*50 – 40*40 … ) و هذه العملية تدمج المزيج داخل القوالب بشكل مقسسا لكي يصبح بلاط ( بسكويت )حالما يرتفع المكبس يلفظ القالب أتوماتيكيا البلاطات و ينقلها حزام متحرك بعيدا عن الماكينة و ثم تقلب الى وضعها الصحيح دون كسرها و هنا العمل البطولي … نظرا الى ان البلاطات الغير مشوية ( مخبوزة ) بعد . ليست قاسية تماماو لهذا تم ضبط المعدات بدقة لتعالج البلاطات برقة في كل مراحل الانتاجبعد دخول البلاطات الى مكنة تنظيف خاصة .. ( لأنه ينبغي ان يكون سطحها نظيفا من الغبار و اية ملوثات اخرى ليلتصق عليها الطلاء بشكل مناسب )تدخل الى المجفف و من ثم الى مرحلة الحرق الأولى.





4- بعد مرحلة التنظيف و التجفيف تدخل البلاطة في مرحلة الحرق الاولى حيث تدخل الى الفرن الذي يبلغ طوله حوالي ثمانية و خمسين مترا …. تبدأ درجة الحرارة في مقدمته من 200 درجة مئوية الى ان تصل الى درجة 1075 درجة مئوية و تنخفض تدريجيا الى نفس الحرارة البدائية و هذه النسب تتفاوت بين سيراميك الجدران و الارضيات و طبيعة الطلاء مت او لميعيخرج البلاط المشوي من الفرن ليدخل الى مرحلة الطلاء بالطبقة المزججة ( Glazing ) والتلوين والطباعة حيث يرش جسم البلاط( البسكويت ) بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل إلى مرحلة الطباعة والتي تتنوع حسب ستاندر وفى الغالب تكون طباعة عن طريق شاشات حريرية و قد تكون الشاشة مسطحة أو شاشة رول , كل لون له شاشة خاصة وبعد اكتمال مرحلة الطباعة تدخل الكميات المنتجة إلى الأفران للمرة الثانية



-مرحلة الحرقة النهائية : وفيها يتم حرق جسم البلاط البسكويت والذى تعلوه الطبقة المزججة فى أفران لمدة من 25 الى 45 دقيقة حسب الحرارة المطلوبة والتي عندها يتم نضوج الطبقة المزججة.



ثم تخرج بشكل الي و تجمع بشكل آلي في بوكسات خاصة لتذهب الى خط الفرز و من بعدها الى قسم التعبئة و التغليف.





إعداد .. هاني قوتلي – م. حسام كيوان