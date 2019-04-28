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أسراب الجراد تجتاح 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إيران

 اجتاحت أسراب ضخمة من الجراد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ست محافظات إيرانية.


ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المدير المساعد لشؤون الآفات الزراعية بمنظمة حفظ النباتات الإيرانية علي مراد سرافرازي قوله إن “الجراد الصحراوي اجتاح مساحة 200 ألف هكتار في 6 محافظات في البلاد” مشيراً إلى أن المكافحة جارية الآن في 50 ألف هكتار.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع شركة طيران لرش المبيدات جواً في منطقة جازموريان.يذكر أن محاصيل تقدر بنحو 5ر4 ملايين طن في جنوب كرمان معرضة للضرر بسبب اجتياح أسراب الجراد.